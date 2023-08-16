Гатчина примет фестиваль «День детства» 18 августа

«День детства» — это масштабный фестиваль, направленный на укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей, улучшение демографической ситуации в Ленинградской области.

Первый областной фестиваль для многодетных семей «День детства» с успехом прошел в Гатчинском районе в августе 2019 года на территории Парка семейного отдыха Gatchina Gardens в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Тогда он объединил 65 многодетных семей из всех районов Ленинградской области, которые продемонстрировали свое мастерство, творческие таланты и поучаствовали в спортивных состязаниях.

Гостями праздника стали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и депутаты Законодательного собрания. Глава региона Александр Дрозденко высоко оценил замысел, и проект превратился в ежегодный фестиваль «День детства», который теперь проводится на средства гранта губернатора Ленинградской области.

- Ежегодный фестиваль «День детства» вышел за пределы партийного проекта «Крепкая семья» и остается важным событием в календаре общественно-значимых событий Ленинградской области и подчеркивает значимость семьи и сохранения семейных традиций, – отмечает региональный координатор проекта «Крепкая семья», член правления регионального отделения «Союза женщин России», депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина.

В программе фестиваля – детская игровая программа, увлекательные мастер-классы, концертные номера.

Начало фестиваля – в 11.00.