Где отключат свет 17 августа в Гатчинском районе?
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.08.2023 с 08:00 до 17:00
Гатчина:
ул. Авиатриссы Зверевой д. 4, 4 кор. 1, 6, 8, 8 кор. 2, 8 кор. 3, 10;
ул. Генерала Кныша д. 9, 10, 11, 12, 12 кор. 1, 20, 22;
ул. Киевская д. 21.
17.08.2023 с 09:00 до 20:00
Сусанинское поселение:
п. Семрино (весь поселок)
17.08.2023 с 10:00 до 17:00
Вырицкое поселение:
п. Новинка (частично),
д. Чаща
17.08.2023 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно,
д. Выра,
д. Замостье
17.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Черново,
д. Пеньково,
д. Хиндикалово
17.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
ж/п Дружба,
д. Ижора,
д. Смольково,
д. Ермолино
17.08.2023 с 10.00 до 18.00
Новосветское поселение
п. Новый Свет промзона, бойня, ООО Северная Венеция, КНС, старая котельная, скважина
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.