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Где отключат свет 17 августа в Гатчинском районе?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 17 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.08.2023 с 08:00 до 17:00

Гатчина:

ул. Авиатриссы Зверевой д. 4, 4 кор. 1, 6, 8, 8 кор. 2, 8 кор. 3, 10;

ул. Генерала Кныша д. 9, 10, 11, 12, 12 кор. 1, 20, 22;

ул. Киевская д. 21.

 

17.08.2023 с 09:00 до 20:00

Сусанинское поселение:

п. Семрино (весь поселок)

 

17.08.2023 с 10:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

п. Новинка (частично),

д. Чаща

 

17.08.2023 с 10:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Грязно,

д. Выра,

д. Замостье

 

17.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Черново,

д. Пеньково,

д. Хиндикалово

 

17.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

ж/п Дружба,

д. Ижора,

д. Смольково,

д. Ермолино

 

17.08.2023 с 10.00 до 18.00

Новосветское поселение

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