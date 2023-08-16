Где отключат свет 17 августа в Гатчинском районе?

С 17 по 19 августа в Гатчинском Дворцовом парке пройдет международный фестиваль светового искусства «Ночь света». Его тема - взгляд в будущее, которое пока кажется фантастикой. Фестиваль - попытка его предугадать, наметить стратегии на завтра, которые приведут в тот день мечты, где уже появились новые технологии, экологичные подходы к жизни и производству, комфортные взаимоотношения между людьми и наукой. Пока вы готовитесь к путешествию в будущее, мы предлагаем отправиться в прошлое. Причем, в прошлое Гатчины. И вы удивитесь, как много там по-прежнему современного, креативного и остроактуального.