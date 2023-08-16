«Коды Курчатова» открылись на Бульваре Науки в Гатчине
В Гатчине на бульваре Науки в микрорайоне Хохлово поле смонтирована уличная экспозиция «Коды Курчатова», посвященная 80-летию Курчатовского института, отмечаемого в 2023 году.
Весной такая же выставка с успехом прошла на Бульварном кольце в Москве. Теперь с историей, главными достижениями и научными победами НИЦ «Курчатовский институт», в который входит Петербургский институт ядерной физики, расположенный в Гатчине, а также с биографиями академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова могут познакомиться жители и гости столицы Ленинградской области.
Особо актуальной экспозиция будет для школьников и молодежи, стоящей перед выбором будущей профессии.
Выставка рассказывает о том, как рождалась традиция «быть первыми для страны и мира», как создавался мирный атом и советский атомный флот, зачем Курчатов и Александров спасали генетику, как междисциплинарная команда ученых в наши дни развивает новые природоподобные технологии, и почему наука – это интересно, красиво и перспективно. Один из стендов посвящен Мегаустановкам – в частности, высокопоточному исследовательскому реактору ПИК в Гатчине.
Выставка располагается на бульваре Науки ближе к спорткомплексу «Волна». Стенды двухсторонние – не забудьте посмотреть все.
По материалам пресс-службы ПИЯФ - НИЦ «Курчатовский институт»