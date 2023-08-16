«Коды Курчатова» открылись на Бульваре Науки в Гатчине

Весной такая же выставка с успехом прошла на Бульварном кольце в Москве. Теперь с историей, главными достижениями и научными победами НИЦ «Курчатовский институт», в который входит Петербургский институт ядерной физики, расположенный в Гатчине, а также с биографиями академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова могут познакомиться жители и гости столицы Ленинградской области.

Особо актуальной экспозиция будет для школьников и молодежи, стоящей перед выбором будущей профессии.

Выставка рассказывает о том, как рождалась традиция «быть первыми для страны и мира», как создавался мирный атом и советский атомный флот, зачем Курчатов и Александров спасали генетику, как междисциплинарная команда ученых в наши дни развивает новые природоподобные технологии, и почему наука – это интересно, красиво и перспективно. Один из стендов посвящен Мегаустановкам – в частности, высокопоточному исследовательскому реактору ПИК в Гатчине.

Выставка располагается на бульваре Науки ближе к спорткомплексу «Волна». Стенды двухсторонние – не забудьте посмотреть все.

По материалам пресс-службы ПИЯФ - НИЦ «Курчатовский институт»