Помощь участникам СВО и их родственникам - рядом

Помощь без бюрократии

Тихий летний день в Гатчине. Через дорогу от знаменитого Приоратского парка, в доме № 7 по улице Чкалова расположился филиал фонда «Защитники Отечества» – третий по счёту в Ленобласти. Трехэтажное кирпичное строение встречает нас российским триколором и узнаваемой вывеской. Месяц назад здесь под праздничный марш перерезали красную ленту, а сегодня уже во всю кипит работа. Настроение у сотрудников деловое, однако они не забывают улыбаться посетителям и вежливо встречать каждого гостя.

– Человеческое отношение и минимум бумажной волокиты – наше кредо. Мы помогаем каждому, кто приходит сюда. Не только ленинградцам, но и уроженцам других регионов – в том случае, если они проходят реабилитацию в Ленобласти. Мы ждём и военнослужащих, и членов их семей, – встречает меня Екатерина Смирнова, заместитель начальника по общественным проектам фонда. – Конечно, совсем без бумажной работы не обходится. Все-таки очень часто мы решаем именно вопросы, касающиеся документации. Собираем для ребят нужные справки, помогаем получить удостоверение ветерана, восстанавливаем утерянные документы. При этом стараемся минимизировать бюрократию и делать всё максимально оперативно.

Собрать команду единомышленников и начать работу в сжатые сроки гатчинцам помог опыт других филиалов. Ранее отделения фонда открылись в Выборге и во Всеволожске. За это время «Защитники Отечества» обработали более 900 заявлений от военнослужащих и членов их семей.

– На сегодняшний день полностью выполнена работа по 67% заявок. Чаще всего люди обращаются за социальной и юридической помощью. Особенно востребовано оформление удостоверений ветерана, ведь оно даёт доступ к большинству льгот и мер поддержки. С недавних пор растёт популярность услуг, связанных с переобучением и трудоустройством ветеранов, – уточняет Екатерина.

С лёгким сердцем

В коридоре встречаю Игоря – молодого мужчину, уроженца Гатчинского района. Участник специальной военной операции пришёл сюда, чтобы поблагодарить сотрудниц фонда за оказанную помощь.

– Я вернулся с фронта месяц назад, началось хождение по кабинетам. Простому мужику очень трудно разобраться – куда пойти, где и что нужно оформлять для получения нужных льгот и выплат. Товарищи посоветовали обратиться в фонд «Защитники Отечества». Пришёл сюда и был в приятном шоке. Девочки сразу поняли, что мне нужно, и за 15 минут составили план действий, причём взяли основную нагрузку на себя. В результате я решил все проблемы в кратчайшие сроки, – вспоминает ветеран. – А вдобавок рассказали, чем я могу пригодиться на гражданке. Приятно почувствовать себя нужным. А главное – общение было человеческим. Искренним.

Действительно, сотрудницы филиала умеют поддержать разговор. Здесь это называют «бережная коммуникация». Каждый социальный координатор проходит специальные курсы, где ему в деталях объясняют – как правильно общаться с людьми, пережившими стрессовый опыт фронтовой жизни.

– Каждый человек приходит сюда со своей историей, с воспоминаниями о фронте. Никто не жалуется, не плачет и не требует. Важно уметь расспросить ребят, показать вовлеченность в их проблемы, – рассказывает нам Анна Лесьева-Лесь, сотрудница филиала.

До этого Анна десять лет работала в органах опеки: помогала пожилым и одиноким людям. Так что никакими сложностями её не напугаешь.

– Сейчас у меня 16 ребят, которых я веду. Некоторые лежат в госпиталях и ждут моего звонка – не только ради конкретной помощи. Иногда людям просто хочется пообщаться. В такие моменты я чувствую себя медсестрой времён Великой Отечественной войны, которая не только лечила бойцов, но и поддерживала их в трудные минуты, – признаётся Анна.

Комплексная работа

Помимо персонального координатора, который будет находиться на постоянной связи с бойцом или ветераном, фонд предлагает нашим защитникам целую систему социальной поддержки. В неё входят комплексная реабилитация, оздоровление в санаторно-курортных учреждениях, проведение медико-социальной экспертизы. На базе каждого филиала расположен кабинет юриста и пункт проката технических средств реабилитации.

Что касается профориентации, то именно в Гатчине открылся первый в своём роде набор ветеранов СВО на бесплатный курс по подготовке операторов БПЛА. Обучение пройдет в Гатчине с 21 по 25 августа. Для иногородних предоставляется проживание в общежитии на период обучения. В других областных филиалах с начала лета идёт обучение бухгалтерскому учёту, основам графического дизайна и другим цифровым профессиям.

– Бойцы должны понимать, что мы их очень ждём, и что в статусе ветерана они также будут нужны Ленинградской области. Сейчас мы часто приглашаем участников СВО просто, чтобы поговорить. Например, на встречи со школьниками. У детей много вопросов к солдатам, а у тех – огромное желание рассказать о своем боевом опыте, – делится Екатерина Смирнова. – Мы проводим концерты, слеты, мобилизованные становятся наставниками по военно-патриотическому воспитанию. Дети видят перед собой живой пример доблести, а наши защитники – живые детские глаза, отражающие надежду на мирное будущее.

Узнать больше о работе фонда и всех его филиалов можно в официальной группе «ВКонтакте» - https://vk.com/gosfondsvo47. Обращения от военнослужащих и их близких принимаются на электронную почту info@gosfondsvo47.ru.





Алексей Астапчик