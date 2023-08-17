Дома готовят к зиме

Заместитель главы администрации Гатчинского района Александр Супренок отметил, что на территории района, включая Гатчину и Коммунар, работает 24 управляющие компании и 71 ТСЖ и ЖСК. В структуре ЖКХ 1900 многоквартирных домов, из них тысяча - в городе Гатчине. Закон обязывает полностью подготовить их к отопительному сезону и получить паспорта готовности до 15 сентября. И эта работа активно проводится.

- Сейчас работа в активной завершающей фазе. Мы обеспечены необходимыми материалами, оборудованием и техникой. Я не сомневаюсь, что все дома будут подготовлены в срок. Наша задача - закончить все на 100 процентов к 1 сентября. После чего у нас будет две недели, чтобы восстановить благоустройство, получить акты готовности и сдать документы, - сообщил Александр Супренок.

Что сделано

Более подробно о подготовке к отопительному сезону многоквартирных домов, находящихся в управлении и обслуживании МУП ЖКХ г. Гатчины, рассказал директор Максим Поздняк.

В управлении и обслуживании МУП ЖКХ г. Гатчины находится 527 многоквартирных домов обшей площадью 1260,6 тыс. кв.м. На 1 августа подготовлен 401 многоквартирный дом, что составляет более 76 %, оформлены и подписаны паспорта готовности зданий к эксплуатации в новом отопительном сезоне. В том числе четыре многоквартирных дома с электрическим отоплением.

На 10 августа промыто и опрессовано 89% многоквартирных домов, в 93% домов проведены ремонтные работы по подготовке к функционированию в зимних условиях, оформляются паспорта готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2023/2024.

В настоящее время заканчиваются осмотры общего имущества в многоквартирных домах, работы по гидропневматической промывке и опрессовке систем теплоснабжения в многоквартирных домах в соответствии с графиком предъявления МУП «Тепловые сети» г. Гатчина индивидуальных тепловых пунктов и внутридомовых систем на готовность к новому отопительному сезону.

Службой МУП ЖКХ г. Гатчины проведены работы по периодической прочистке и проверке технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирных домах, дымоходов в домах с печным отоплением.

В многоквартирных домах с центральным газоснабжением проводится техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования на основании договора с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

При подготовке домов к осеннее-зимнему периоду МУП ЖКХ г.Гатчины выполняются мероприятия по замене и теплоизоляции трубопроводов инженерных сетей, замене отопительных приборов, ремонту кровель, отмосток, козырьков, крылец, балконов, герметизации межпанельных стыков и теплоизоляции стеновых панелей, остеклению окон на лестничных клетках, замене и ремонту дверей входов, восстановлению освещения.

Всего проведено работ на сумму более 30 млн рублей.

- На 31 августа все многоквартирные дома, находящиеся в управлении и обслуживании МУП ЖКХ г. Гатчины в количестве 527 штук, будут подготовлены к работе в зимних условиях, - заверил Максим Поздняк.

В управлении и обслуживании другой крупнейшей управляющей компании Гатчинского района – МУП ЖКХ «Сиверский» - 890 многоквартирных домов.

- При подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг. выполнена промывка 100% многоквартирных домов с центральным отоплением, а также проведены работы по ремонту кровли, восстановлению межпанельных стыков наружных стен, ремонту внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и общестроительные работы в 330 многоквартирных домах на сумму 38,5 млн рублей, - сообщил главный инженер МУП ЖКХ «Сиверский» Виталий Рыжов.

Выполнен капитальный ремонт общедомового имущества в следующих домах:

- ремонт кровли - с. Орлино, ул. Новая, д.4; ст. Строганово, ул. Железнодорожная, д.2;

- ремонт кровли, фасада и фундамента – п.Сиверский, ул. Советская, д.15, п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.22;

- ремонт фасада – д.Сясь-келево, д.16.

В планах - выполнение капитального ремонта общедомового имущества в домах по адресам: п. Семрино, пр. Большой, д.6 и п. Тайцы, ул. Ю. Ленинца, д.92.

Долги жителей и ремонты

Состояние многоквартирных жилых домов в Гатчинском районе требует к себе особого внимания.

Глава администрации района Людмила Нещадим отметила, что сегодня в соответствии с Жилищным кодексом бремя ответственности за управление домами, за их состояние во многом лежит на собственниках и на управляющих компаниях, выбор которых делают также собственники.

- Жилищный фонд в Гатчинском муниципальном районе старый: 70% многоквартирных домов постройки до 1970 года. Все это сказывается на деятельности управляющий компаний, затратах и состоянии жилого фонда. Сумма задолженности населения за жилищные услуги очень большая. По городу – более 106 млн рублей, по району – 125 млн рублей. Это те средства, которые могли бы быть направлены на текущий ремонт жилого фонда и на поддержание порядка, - подчеркнула Людмила Нещадим.

Также она напомнила, что граждане, относящиеся к льготным категориям, имеют право на компенсации и субсидии по оплате жилищных услуг, и этим правом нужно пользоваться.

Капремонт: в плане 100 домов

- Так как жилищный фонд изношенный многое будет зависеть от того, как активно мы будем включаться в реализацию плана капитального ремонта. В текущем году в капремонте в целом по Гатчинскому муниципальному району – 17 домов. Капремонт проводится по тем видам, решение по которым принято на общем собрании собственников. Если эти собрания собственниками не проведены – право по утверждению перечня видов капремонта, который предполагается по дому, остается за органами местного самоуправления. На 2024 год в плане стоит капремонт 100 домов, и мы надеемся, что фондом капремонта все конкурсные процедуры будут проведены в срок, и подрядчики вовремя начнут выполнение работ. Количество домов внушительное. Нам нужно вместе пройти этот непростой путь. Хочу отметить, что сами собственники, старшие по дому должны принимать самое непосредственное участие в приемке домов. Это тоже очень важно, - сказала Людмила Нещадим, обращаясь к жителям.

Еще один важный вопрос - признание домов аварийными, а значит, подлежащими расселению.

- Надеемся, что все дома, уже признанные аварийными, будут включены в очередную государственную программу расселения аварийного жилья. Конечно, до всех домов мы еще не дошли. Граждане имеют право, исходя из актуального технического состояния дома, обратиться в органы местного самоуправления с просьбой провести техническую экспертизу на предмет признания дома аварийным или подлежащим капитальному ремонту, - пояснила Людмила Нещадим.

Вопрос-ответ

В ходе прямого эфира глава района ответила на вопросы жителей.

Жители Больших Колпан и Вырицы потребовали устранить дорожные проблемы, возникшие после ремонта инженерных сетей. Людмила Нещадим записала адреса и заверила, что по итогам прямого эфира будет направлен запрос в «Коммунальные системы Гатчинского района» с требованием восстановить дорожное покрытие.

- Перекресток улиц Достоевского и Володарского аварийно-опасный. Можно ли поставить светофор? – просят гатчинцы.

- Эта улица сейчас в ремонте. По его окончанию вопрос о целесообразности установки светофора обязательно рассмотрим на комиссии по безопасности дорожного движения. Если комиссия скажет «да» - светофор будет установлен, - заверила Людмила Нещадим.

Жители города Гатчины (ул. Комсомольцев-Подпольщиков, дом 33) обратили внимание администрации, что их многоквартирный, полностью муниципальный дом 1917 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте, но не попадает ни в какие программы, потому что в доме только четыре квартиры. При этом дом является объектом культурного наследия.

- Мы сами не в силах провести реставрацию. Подскажите, как нам быть? – спрашивают жители.

- Если дом муниципальный, готова встретиться с жителями и проговорить перспективы дальнейшей эксплуатации и ремонта дома, - заверила Людмила Нещадим.

Жители микрорайона Аэродром вновь вспомнили об отключении горечей воды и отопления в новогоднюю ночь. Какие сделаны выводы?

- Сейчас проводятся масштабные работы по замене тепловых сетей на ул. Зверевой. Уже выполнен ремонт на котельной № 10.

Это позволит повысить надежность теплоснабжения микрорайона. Но это только первый этап капремонта теплосетей на ул. Зверевой. Очень рассчитываем получить финансирование из областного бюджета на следующий год, чтобы продолжить работы и полностью заменить данную теплосеть, - сообщила Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева