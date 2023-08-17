Кинозал в Приорате приглашает на «Три плюс два» и «Варвару красу»
Всё лето в Приоратском парке Гатчины у Водонапорной башни по субботам работает кинозал под открытым небом. Здесь показывают шедевры советского и российского кинематографа: художественные и документальные ленты, фильмы для детей. Чем порадуют 19 августа?
Рубрики: Культура
В ближайшую субботу, 19 августа, в программе:
- 16:00 – художественный фильм «Варвара краса, длинная коса»,
- 18:30 - концертная программа на летней эстраде,
- 19:00 - художественный фильм «Три плюс два»
В субботу 26 августа:
- 15:00 - викторина «Кино и музыка СССР»,
- 16:00 - художественный фильм «Чебурашка»,
- 18:00 - летняя эстрада, закрытие фестиваля,
- 18:30 - художественный фильм «Праведник»,
- 21:15 - художественный фильм «Вызов».
Приходите посмотреть прекрасные фильмы и насладиться атмосферой.
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