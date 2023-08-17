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Кинозал в Приорате приглашает на «Три плюс два» и «Варвару красу»

Всё лето в Приоратском парке Гатчины у Водонапорной башни по субботам работает кинозал под открытым небом. Здесь показывают шедевры советского и российского кинематографа: художественные и документальные ленты, фильмы для детей. Чем порадуют 19 августа?

Рубрики:  Культура

В ближайшую субботу, 19 августа, в программе:

- 16:00 – художественный фильм «Варвара краса, длинная коса»,

- 18:30 - концертная программа на летней эстраде,

- 19:00 - художественный фильм «Три плюс два»

В субботу 26 августа:

- 15:00 - викторина «Кино и музыка СССР»,

- 16:00 - художественный фильм «Чебурашка»,

- 18:00 - летняя эстрада, закрытие фестиваля,

- 18:30 - художественный фильм «Праведник»,

- 21:15 - художественный фильм «Вызов».

Приходите посмотреть прекрасные фильмы и насладиться атмосферой.