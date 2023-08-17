«Незабытые»: быть с человеком в его страданиях

Главный диагноз - одиночество

Одиночество иногда называют главной болезнью нашего века. Когда люди сталкиваются с серьезным заболеванием, им может показаться, что рушится весь мир вокруг, что никто не может им помочь, включая близких и родных. Но как справиться с бедой тем, кто совершенно одинок, к кому никто не придет в больницу, не принесет передачу, не поддержит ни делом, ни словом?

Поддержка именно таких одиноких людей, лежащих в больницах, стала главной целью социального проекта «Незабытые», который реализуется гатчинским благотворительным фондом «Благо Дари» с 2022 года.

- Основная задача этого проекта — борьба с одиночеством, - говорит руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Именно одиночество мы считаем причиной всех бед. Концепция проекта «Незабытые» проста: мы навещаем одиноких людей, которые болеют. Часто для них больница становится последним домом. Поэтому мы в большей степени ориентированы именно на поддержку. Суть не в том, чтобы одарить их какими-то материальными благами или ответить на какие-то запросы. Это, конечно, тоже важно, и мы это делаем. Самое главное для этих людей — общение, поддержка. Люди, находящиеся в максимально уязвимом положении, не должны оставаться один на один с бедой. Важно поддержать их общением, дать им понять, что они — нужны. Ну а чтобы у нас был повод разговаривать, мы привозим какие-то маленькие сюрпризы, гостинцы, фрукты, сладости, питьевую воду, подгузники.

Волонтёры фонда ездят к одиноким больным регулярно, по нескольку раз в месяц. В настоящее время они навещают пациентов в стационарах Вырицкой больницы и больницы в Дружноселье.

- Иногда люди лежат недолго, и мы встречаемся с ними всего один раз, - говорит куратор проекта «Незабытые» Ирина. - Если лечение затягивается, мы видимся с такими людьми по нескольку раз. Многие нас уже хорошо знают, ждут и радуются нашему приезду. Некоторые говорят: «Мы так рады вас видеть! Ничего не везите, просто приезжайте, мы пообщаемся...»

Часто к обычным волонтёрам присоединяются психологи и священники, готовые оказать людям духовную помощь. В таких поездках часто бывает, например, священник Покровской церкви в Мариенбурге отец Алексий Пискунов.

На вопрос, почему важно помогать тем, кто остался «за бортом» обычной жизни, отец Алексий отвечает так:

- Как человек религиозный, я руководствуюсь словами Христа: «Поступай с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». У многих людей жизнь идёт наперекосяк, но при этом они не перестают оставаться людьми. И те, кто вокруг, тоже могут понимать, что жизнь может сложиться по-разному. Милосердие, которое мы проявляем по отношению к другим людям, дает надежду и на милосердие по отношению к нам. Но это, наверное, не самое главное. Главное, что это умение видеть человека в другом, ценить его достоинство, способность проявлять свое милосердие к нему, помогает и нам самим оставаться людьми. Это помогает нам раскрывать свой внутренний потенциал, тот образ, который в нас заложен Богом.

Как говорит отец Алексий, люди иногда просят духовной помощи, могут захотеть исповедоваться и причаститься. Но в большинстве случаев им нужно просто поговорить. И духовный опыт священника очень помогает в этом...

В Вырицкой больнице

Обычно навестить одиноких пациентов в больнице приезжают три-четыре человека. Вот и на этот раз в Вырицкую больницу поехали трое — волонтёры Татьяна и Валерия и священник Алексий Пискунов. В списке, который передала в фонд социальный работник больницы, на этот раз было семь человек. Но, как это уже не раз бывало, волонтеров ждали сюрпризы.

У входа в больницу волонтёров встретила социальный работник Ирина Викторовна. Помогла занести в вестибюль бутыли с питьевой водой, пакеты с гостинцами, коротко рассказала о новых пациентах.

В больнице очень много лежачих больных и перманентная нехватка младшего медицинского персонала. За окнами звучит бравурная музыка: где-то неподалёку проходит праздничное мероприятие. В больнице — тяжелая тишина и еще более тяжелый дух. Так пахнет страдание и так пахнет одиночество.

Волонтеры заходят в мужскую палату — в гости к своему давнему и любимому подопечному Виктору. Этот немолодой мужчина лежит в больнице уже давно. Несколько лет назад он приехал в Гатчинский район из Украины. Пытался как-то прижиться, но не вышло. Сейчас он одинок и бездомен. Не так давно перенес ампутацию ног. Но не унывает, по больнице передвигается в инвалидной коляске и помогает всем, кто в этом нуждается.

Виктор встречает волонтеров с радостной улыбкой — как родных.

- Когда мы пришли к нему в первый раз, его только что прооперировали, - говорит волонтер Татьяна. - Он вообще не хотел ни с кем разговаривать, даже улыбаться не мог. За это время с ним произошли потрясающие перемены!

Виктор не только помогает другим больным, но и рукодельничает, и даже пишет стихи, которые посвящает санитаркам, медсестрам и волонтерам фонда «Благо Дари». У него есть определенные проблемы с документами, которые сейчас помогают решить соцслужбы и волонтеры.

Заходим в другую мужскую палату, где волонтёров ждет сюрприз. Пациент «из списка» Михаил общаться не желает, говоря, что одиноким себя не считает. Пока волонтёры разговаривают с ним, с соседней койки раздается голос: «Я тоже сирота! У меня нет никого...»

Николаю Алексеевичу - 71 год. У него проблемы с сердцем. Он не может ходить, дышит через кислородную маску. Одинок, в последнее время жил у друга. Волонтёры поговорили с ним, выяснили все подробности, приободрили. Теперь Николай Алексеевич тоже перестанет быть забытым...

В ещё одной палате волонтеров встречает семья погорельцев — пожилые мужчина и женщина. В июле у них сгорел дом. После пожара жили у сестры. Местные власти выделили им муниципальную квартиру в деревне Тойворово, так что им по крайней мере будет куда возвращаться после выписки. Волонтеры узнали, в чем нуждается семья. А женщина, Любовь Никифоровна, захотела исповедоваться священнику...

В женской палате лежит Ирина Александровна. Она практически ничего не слышит и может общаться только с помощью записей в блокноте. Попала в больницу с переломом. Проблем много, но настроение довольно бодрое. Волонтёры и священник поговорили с ней, передавая блокнот из рук в руки. Помогли достать из тумбочки коробочку со слуховым аппаратом, поставили его на зарядку. Со священником захотела пообщаться и пожилая соседка Ирины Александровны. Да, не одинокая, но с очень важным для неё духовным вопросом...

Тамара Борисовна попала в больницу из пансионата. Ей почти девяносто лет. Её никто не навещает. Состояние у неё сложное, она крайне истощена, обессилена и почти не реагирует на происходящее вокруг. На общение с волонтёром Лерой, которая предложила ей попить, ответила слабой улыбкой и благодарным взглядом. Рядом с Тамарой Борисовной лежит пожилая женщина. Помимо перенесенного инсульта, у нее рак, связанная с ним операция и химиотерапия. Она тоже с благодарностью приняла предложение отца Алексия поговорить с ней.

Настоящее маленькое чудо произошло в другой женской палате, где волонтёры навещали пожилую женщину Наталию. В больницу она поступила совсем недавно в связи с проблемами с сердцем. Она тут же обратилась к отцу Алексию с крайне важной для неё просьбой. У неё умерла дочь. Она забыла её «второе», данное при крещении имя. Спросив дату рождения дочери, батюшка тут же нашёл ее имя в святцах. Счастью этой женщины не было предела...

Впечатления

Возвращаясь в Гатчине, волонтеры тихо переговаривались, обсуждая свои впечатления от визита.

- В первый раз было конечно очень трудно, - говорит Валерия. - Здесь очень тяжелая обстановка, а я еще и очень впечатлительная. А сейчас я вообще не понимаю, чего боялась раньше. Приезжаю сюда спокойно, здесь уже родные люди меня встречают...

Татьяне немного проще: она - медсестра по профессии.

- Мне было важно прочувствовать эту ситуацию изнутри, - говорит она. - И я поняла, что испытывают эти люди, когда к ним кто-то приходит и говорит: «Мы к ТЕБЕ пришли...» Здесь, в больнице, люди страдают ужасно. Но я верю, что для них наши визиты не проходят бесследно, что-то наверняка остается...

- Самое страшное — это ощущение своего бессилия, осознание того, что ты не можешь помочь человеку, - говорит отец Алексий. - Единственное, что мы можем в такой ситуации — просто быть с человеком в его страданиях. Мы молимся вместе, молимся за них, и это дает силы... У каждого человека — своя боль, свои страдания. Иногда кажется, что если люди объединят эти свои страдания, их станет больше. Но в духовной реальности все происходит не так, как у нас здесь. Все происходит наоборот: страданий становится меньше. В духовной реальности, если ты на кого-то потратил свое время, с кем-то поделился своими силами, твоя внутренняя сила только умножается. Помогая другим, человек становится более чутким, он по-другому начинает относиться к другому человеку.

«Пришли девочки, и жить захотелось!»

Такие поездки в больницы к одиноким людям — это не только концентрированное общение. Это ещё и обратная связь. Люди говорят: «Пришли девочки, и жить захотелось...» Они благодарят улыбкой, добрыми словами, а иногда и стихами. Как например, Виктор, у которого поэтический дар открылся в больнице. Приводим здесь одно из его стихотворений:

Я был грустным и унылым,

никто не радовал меня,

и мысли темные вертелись,

скажу вам честно, не тая.

Но тут в палату дверь

открылась,

девчонки три зашли ко мне,

улыбкой щедро одарили,

мне показалось, я во сне.

Да нет же, вот они присели,

«Привет» - сказали мне они,

и сразу стало веселее,

в глазах запрыгали огни.

Из фонда те девчонки были,

«Благо Дари» с названьем он,

минуты очень быстро плыли,

об этом расскажу потом.

Печенье, вафли, фрукты, соки

из сумки выудил тогда,

готов был целовать им щёки,

как понимаете, не зря.

Хочу сказать вам всем спасибо

за отношение ко мне,

за то, что есть такие люди

и наяву, а не во сне.

Витюша, 12 июня 2023 года.

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Фонд «Благо Дари» и его волонтеры просят не оставлять без поддержки проект «Незабытые». Участвуйте, помогайте делом и словом! Для подопечных проекта всегда необходимы подгузники для взрослых, сладости, фрукты.

Вы можете участвовать и как волонтёр. Собеседование можно пройти по адресу: ул. Красная, 1(в); приемные дни - понедельник, среда и суббота с 12 до 17 часов. Для волонтеров есть испытательный срок с тренингами, так как речь идет о людях, оказавшихся в психологически очень уязвимом положении.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(903) 099 54 54 (Олег Богданов).

Юлия Лысанюк