В Гатчине в понедельник 21 августа частично отключат холодную воду
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством работ на водоводе в понедельник, 21 августа 2023 года, с 09.00 до окончания работ не будет холодного водоснабжения по следующим адресам в Гатчине:
Рубрики: ЖКХ
- ул. Хохлова, д.2, 4, 6, 11а, 13, 15, 17, 19, 23а, 25/1,
- ул. Крупской, д.1а, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а,
- ул. Филиппова, д.1, 2, 3, 4, 4а,
- ул. Коли Подрядчикова, д.1, 2, 3, 6 (д/сад №1), д.8 (д/сад №10).
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