В Гатчинском районе началась осенняя посевная

Для проведения сезонных работ аграриям региона с начала года направлено 3,9 млрд рублей господдержки.

«Область взяла курс на увеличение площадей под озимые культуры. Озимые, чаще всего, показывают более высокую урожайность, повышают эффективность сельхозпроизводства в условиях рискованного земледелия», ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Общая посевная площадь на 2023 год в Ленинградской области составляет 218,9 тыс. га, 102% к 2022 году. Хозяйства сеют ячмень, пшеницу, рожь и тритикале ― гибрид пшеницы и ржи. Всего в регионе планируют посеять осенью 11,7 тыс. га зерновых культур и 2,8 тыс. га рапса.