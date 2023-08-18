Фестиваль «День детства» в Гатчине

В этом году в районном этапе фестиваля «День детства» принимают участие семьи из всех поселений Гатчинского района: 17 семей общим числом 93 человека.

Участников «Дня детства» приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Татьяна Бездетко, заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова, председатель женского совета Гатчинского района Марина Шутова.

В программу фестиваля вошло знакомство с выставками декоративно-прикладного творчества семей, мастер-классы, детский городок, игровая программа, праздничный концерт и награждение участников дипломами областного фестиваля «День детства».

«День детства» – масштабный проект, направленный на укрепление института семьи и семейных ценностей. Этот проект – прекрасная возможность продемонстрировать свои таланты, рассказать о лучших формах семейного отдыха, обменяться контактами, договориться о будущем взаимодействии.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленобласти при поддержке Законодательного собрания Ленинградской области и комитета по печати Ленинградской области.

В ближайшее время расскажем подробности.

Татьяна Можаева