И трубы, и дворы ремонтируются на Хохловом поле

В ожидании надежного водоснабжения и современного благоустройства радость обновления соседствует с временными неудобствами: подрядчики то силовой кабель порвут – и в домах нет света, то трубу – и нет воды. Земляные работы в городе проходят, порой, «на ощупь» - старые сети не всегда лежат так, как показывает топосъемка.

В настоящее время у стадиона на улице Хохлова продолжаются работы по перекладке труб системы водоснабжения. Улица перекрыта от проспекта 25 Октября до автобусного парка.

- Мы являемся генподрядчиками по капитальному ремонту трубопровода по ул. Хохлова через проспект 25 Октября до улицы Радищева. Сейчас идут работы на участке ул. Хохлова до ЗАГСа.

Меняем стальную трубу диаметром 500 мм на новую полиэтиленовую трубу диаметром 600 мм. Используем метод гидравлического разрушения, который позволяет провести новые коммуникации на месте старых с минимальным ущербом для дорожного покрытия, - рассказал директор по строительству компании «БМВ» Владимир Пулковский.

Как отметил представитель генподрядчика, все необходимые установки в наличии имеются. Одна разрушает старый трубопровод, другая установка - горизонтально направленного бурения. В работе задействованы экскаваторы. На объекте трудятся 12 человек, плюс два машиниста.

- Старые сети находятся в плачевном состоянии. Я так понимаю, им больше 50 лет. Конечно, давно уже стоило поменять. И это правильное решение. На новую трубу завод-изготовитель дает гарантию более 50-ти лет. Тем более, эта труба, с учетом технического задания, заложена с улучшенными показателями. Увеличенная толщина стенки позволит повысить срок ее службы, я думаю, еще в 1,5 раза. Стройка никогда не бывает легкой. Мы не видим, как идут трубопроводы под землей. А сети не всегда лежат так, как должны лежать по топосъемке. Но с учетом нашего 10-летнего опыта работы, мы справляемся со своей задачей, - пояснил Владимир Пулковский.

Завершение работ по контракту планируется 18 сентября.

- Если погода не подведет, надеемся завершить досрочно – к 10 сентября, - сообщил Владимир Пулковский.

Масштабные работы по благоустройству охватывают дворы кирпичных домов №№13, 15, 17, 19 и 21 по улице Хохлова. Северо-Западная ремонтно-строительная компания вышла на объект в начале июля. Подрядчик асфальтирует дворовые проезды, обустраивает парковки, тротуары, пешеходные дорожки, газоны. Пожалуй, самый большой объем работ выполняется во дворе дома №19, где благоустройство не проводилось с момента постройки дома.

На этой неделе планируется начать асфальтирование в первых трех дворах. По проекту работы должны быть завершены к 1 октября.

Много жалоб от жителей поступает на состояние территории вокруг детской поликлиники – структурного подразделения Гатчинской КМБ. Ямы, ухабы, заросли бурьяна – у детской поликлиники сложно проехать и сложно пройти. На контрасте с отремонтированными дворами соседних жилых домов это станет особенно заметно.

- В центре города это очень болезненное место для нас всех, - сказала Людмила Нещадим. – К сожалению, вокруг поликлиники нашими силами мало что можно сделать. Только элементарное наведение порядка, чтобы устранить ямочность, которая здесь была. И хочу отметить, что эти мероприятия выполнялись за счет внебюджетных средств, в том числе с участием УБДХ. Все дело в том, что это не городская территория. Задача Гатчинской КМБ, комитета здравоохранения Ленинградской области - предусмотреть средства и на ремонт поликлиники, и на благоустройство всей прилегающей территории.

Татьяна Можаева