«Ночь света» в Гатчине приглашает заглянуть в будущее

Как рассказал директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, этому фестивалю уже много лет, и с каждым годом он становится только лучше.

- Главный герой фестиваля – это свет. Вместе с тем, этот проект – вполне музейный, это проект современного искусства в традиционном окружении, - отметил Василий Панкратов.

В этом году на фестивале подобралась сильная команда участников, именитые профессионалы из разных городов России – Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Ижевска, а также из Туниса, Франции, Испании и Турции.

Организатор фестиваля Ольга Аршанская отметила, что «Ночь света» начинался как фестиваль света. В 2023 году можно сказать, что это фестиваль световых и медиа инсталляций.

- Художники прибегают к помощи нейросетей, искусственного интеллекта и одновременно исследуют пространства музея, исторический контекст. Мы не привозим чаще всего готовые работы. Практически все художники сейчас впервые представляют свои проекты - у нас фестиваль премьер. Это очень важно, ответственно и волнительно. В течение фестиваля они еще будут немного экспериментировать над светом, над звуком, прорабатывать сценарии и добиваться максимального эффекта и слияния с окружающей средой, - рассказала Ольга Аршанская.

Каждый год организаторы фестиваля стараются найти новые локации для проектов. В этом году впервые задействованы Собственный сад и Арсенальное каре дворца.

- В этом году нам удастся удивить зрителей, потому что часть маршрута пришлось провести по дворцу. Посетители будут идти по музею, чтобы попасть во двор Арсенального каре. Думаю, это придаст дополнительную интригу в путешествии, которое люди будут совершать в эту ночь, - поделился Василий Панкратов.

В Собственном садике и Арсенальном каре зрителей ждет «Удивительное путешествие назад в будущее» — коллективный проект, над которым работают куратор Лиза Савина, композитор Игорь Поцукайло, медиахудожники Мария Кобякова и Серафима Титова-Врублевская, постоянные партнеры фестиваля — компания INTILED и их главный светодизайнер Ульяна Виноградова. Героями проекта стали как жившие во дворце императоры и их супруги, так и работающие в музее сегодня хранители и экскурсоводы. Зрители тоже станут частью проекта: на входе в Собственный сад каждый получит пропуск в художественное пространство, с которым он отправится в путешествие.

Тема фестиваля «Ночь света» в 2023 году — взгляд в будущее.

- Все мы думаем, как будет изменяться мир, как будут изменяться технологии, люди и их здоровье, экология. И все художники в этом году фантазируют именно об этом. Это, конечно же, разный взгляд, разные разрезы дум о будущем, но все мы пытаемся мысленно построить в своем воображении некий проект будущего, в котором человеку будет жить хорошо и комфортно, - поделилась Ольга Аршанская.

Уже первый день работы фестиваля показал огромный интерес к нему – к часу открытия у центрального входа в парк со стороны дворца выстроилась приличная очередь. Два других входа – со стороны пр. 25 Октября и улицы Хохлова у Березовых ворот были не столь популярны у посетителей. Экспозиции расположены по всей центральной части дворцового парка, поэтому не принципиально, где начать маршрут.

- Очень понравилось. По-настоящему круто и зрелищно. У некоторых экспозиций стоишь, как завороженный, у других – размышляешь, впитываешь энергетику, разгадываешь идею и технические приемы. Три часа только-только хватило, чтобы все вдумчиво рассмотреть, - поделился один из посетителей фестиваля.

Впереди – еще два дня работы фестиваля.

Елизавета Суралева

Фото Ольги Фирсовой