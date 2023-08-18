В благоустройстве мелочей не бывает

Оба объекта расположены поблизости: Гатчинский дворик - за кинотеатром «Победа», от проспекта 25 Октября до улицы Красной, сквер Терентьева – напротив, через улицу Красную. Генподрядчиком выступает ООО ПСФ «Корт».

- Сейчас работы в самом разгаре: трудимся целыми днями. В Гатчинском дворике проводится мощение территории тротуарной плиткой, подготовка к укладке асфальтового покрытия. Установлена большая часть опор освещения, и они уже работают, что можно видеть в вечернее время.

В сквере Терентьева идут работы по устройству щебеночного основания и установки бортовых камней, а также подготовка к укладке плиточного мощения, - рассказали подрядчики.

На этих объектах много инженерных сетей. Прежде, чем подрядчик приступил к благоустройству, работали «Водоканал», «Тепловые сети», шла прокладка кабельных линий. Пришлось согласовывать эти работы, чтобы получить положительный результат.

Гатчинцы ждут, что Гатчинский дворик, где с успехом проходил Купринский фестиваль, будет открыт к дню рождения писателя, которое отмечается 7 сентября.

- Работы выполняются даже быстрее, чем в графике. На объект уже поступают малые архитектурные формы. Так, элементы светящейся арки уже можем увидеть - она устанавливается. А скамейки и урны мы пока не выставляем, чтобы не повредить и не испачкать. И уже в сентябре здесь смогут гулять и отдыхать все желающие, - заверил представитель генподрядчика.

Гатчинцы уже обратили внимание и на скульптуру, появившуюся в Гатчинском дворике, но пока закрытую от любопытных глаз. Это памятник «всероссийскому гатчинскому жителю» Александру Куприну. Символично, что он займет место по соседству с домом Ольдерогге (ул. Красная, д. 6), где в 1919 году располагалась редакция газеты «Приневский край», редактором которой был Александр Иванович.

В сквере Николая Терентьева смонтирован изящный декоративный элемент «Калитка» с нотами, по которым можно сыграть знакомую мелодию. Все готово для установки небольшой сцены и скамеек. Но в целом это будет тихая зона отдыха.

Людмила Нещадим обратила внимание участников выездной рабочей группы на два забора вдоль улицы Красной, попавшие в зону общественного пространства, но не предусмотренные в проекте. Причем, один забор примыкает к зданию бывшего Дворцового управления на углу ул. Красной и ул. Чкалова.

- Забор будем ремонтировать. Он не является объектом культурного наследия, но это элемент истории Гатчины. Конечно, его тоже нужно привести в надлежащий вид, - сказала Людмила Нещадим.

- Если найдется финансирование, и нам поступит указание от заказчика – мы готовы, - поддержали подрядчики.

Работы по благоустройству общественного пространства выполняются в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Напомним, что за благоустройство этой территории проголосовало большинство жителей Гатчины.

Татьяна Можаева