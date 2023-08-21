«Билет в будущее для школьников Ленинградской области

Проект «Билет в будущее» реализуется с 2019 года и помог более 16 тысяч обучающимся 6-11-х классов региона определиться с будущей профессией.

О планах реализации проекта в предстоящем учебном году в Ленинградской области рассказал представитель регионального оператора проекта Дмитрий Ксенофонтов:

«Основные активности проекта «Билет в будущее» в 2023 году стартуют уже с 1 сентября. Осенью школьников 6-11-х классов ожидают профориентационные уроки и пробы, двухэтапная онлайн-диагностика, направленная на выявление интересов и способностей ребят, экскурсии на передовые промышленные предприятия и организации региона. Нововведением проекта в текущем учебном году станет курс занятий «Россия – мои горизонты». В настоящий момент региональным оператором, школами-участницами, муниципальными органами управления образования и партнерами проекта ведется активная подготовка к реализации вышеперечисленных профориентационных мероприятий», – рассказывает Дмитрий.

Все этапы содержательные, эффективные и бесплатные для участников. За годы работы в Ленинградской области у проекта появились постоянные партнёры. Например, в июле этого года между «Иви.ру» и Центром «Интеллект» было подписано соглашение о партнерстве. Осенью сотрудники компании «ИВИ» проведут для ленинградских школьников, которые принимают участие в проекте «Билет в будущее», профессиональные пробы по самым востребованным специальностям сферы информационных технологий.

Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и является частью федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Региональным оператором проекта является «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».

По информации Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области