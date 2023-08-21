Гатчина без света – где отключат свет 22 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
22.08.2023 с 00:00 до 08:00
г. Гатчина- частично.
22.08.2023 с 00:00 до 08:00
Веревское СП:
д. Вайя,
д. Малое Верево,
ЖП Гатчинские Поместья.
22.08.2023 с 05:00 до 18:00
Новосветское СП:
д. Пустошка
п. Новый Свет- ч/сектор
СНТ «Подснежник»
22.08.2023 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Куровицы,
д. Маргусы.
22.08.2023 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Чаща.
22.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Покизен-Пурская.
22.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Вяхтелево,
д. Антелево.
22.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, (частично, ферма ПТУ, база "СИТИ"),
д. Смольково,
д. Ермолино,
д. Заполье,
д. Холоповицы,
д. Вероланцы,
д. Ижора,
ЖП Дружба.
22.08.2023 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка,
д. Ракитино,
массив Новинка (Малахит, Энергия, Ракитинка, Весна, Луч, Буденовец).