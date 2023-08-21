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Гатчина без света – где отключат свет 22 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.08.2023 с 00:00 до 08:00

г.  Гатчина- частично.

 

22.08.2023 с 00:00 до 08:00

Веревское СП:

д. Вайя,

д. Малое Верево,

ЖП Гатчинские Поместья.

 

22.08.2023 с 05:00 до 18:00

Новосветское СП:

д. Пустошка

п. Новый Свет- ч/сектор

СНТ «Подснежник»     

 

22.08.2023 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Куровицы,

д. Маргусы.

 

22.08.2023 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Чаща.

 

22.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Покизен-Пурская.

 

22.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Вяхтелево,

д. Антелево.

 

22.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, (частично, ферма ПТУ, база "СИТИ"),

д. Смольково,

д. Ермолино,

д. Заполье,

д. Холоповицы,

д. Вероланцы,

д. Ижора,

ЖП Дружба.

 

22.08.2023 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка,

д. Ракитино,

 массив Новинка (Малахит, Энергия, Ракитинка, Весна, Луч, Буденовец).

 