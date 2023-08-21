Гатчинский фестиваль «Лето.Парк.Кино.» завершает сезон

Программа на 26 августа:

14:00 - викторина «Кино и музыка СССР»,

15:00 - художественный фильм «Чебурашка»,

17:00 - летняя эстрада. Выступление баяниста, лауреата международных конкурсов Андрея Камкова,

17:30 - художественный фильм «Праведник»,

20:10 - художественный фильм «Вызов».

Кинопоказ пройдет под открытым небом на фоне живописного исторического Приоратского парка. В программе – не только кино, но также ностальгическая викторина на тему советского кинематографа, живая музыка и душевный финал фестиваля. Для комфорта и удобства гостей киновечера – мягкие диваны, теплые пледы и вкусная еда.

Вход свободный.

Напомним, что в этом сезоне фестиваль «Лето.Парк.Кино.» несмотря на местами дождливое лето показал порядка 30 фильмов и детских сказок. На площадке фестиваля прошли самые разнообразные концерты: к 100-летию Исаака Шварца в парке звучала бессмертная музыка композитора, в День семьи, любви и верности выступали самые творческие семьи, а в День памяти и скорби читали стихи и пели песни о войне.