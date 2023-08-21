Гатчинский фестиваль «Лето.Парк.Кино.» завершает сезон
26 августа в Приоратском парке Гатчины фестиваль «Лето.Парк.Кино.» завершает сезон показом самых кассовых отечественных фильмов этого года – «Чебурашка» (режиссёр Дмитрий Дьяченко, 6+), «Вызов» (режиссёр Клим Шипенко, 12+) и «Праведник» (режиссёр Сергей Урсуляк, 12+) в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».
Программа на 26 августа:
14:00 - викторина «Кино и музыка СССР»,
15:00 - художественный фильм «Чебурашка»,
17:00 - летняя эстрада. Выступление баяниста, лауреата международных конкурсов Андрея Камкова,
17:30 - художественный фильм «Праведник»,
20:10 - художественный фильм «Вызов».
Кинопоказ пройдет под открытым небом на фоне живописного исторического Приоратского парка. В программе – не только кино, но также ностальгическая викторина на тему советского кинематографа, живая музыка и душевный финал фестиваля. Для комфорта и удобства гостей киновечера – мягкие диваны, теплые пледы и вкусная еда.
Вход свободный.
Напомним, что в этом сезоне фестиваль «Лето.Парк.Кино.» несмотря на местами дождливое лето показал порядка 30 фильмов и детских сказок. На площадке фестиваля прошли самые разнообразные концерты: к 100-летию Исаака Шварца в парке звучала бессмертная музыка композитора, в День семьи, любви и верности выступали самые творческие семьи, а в День памяти и скорби читали стихи и пели песни о войне.