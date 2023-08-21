«Как бы концерт»: и для профессионалов, и для любителей!

Эти необычные концерты проходят в библиотеке им. А.И. Куприна уже несколько лет подряд, продолжая завоёвывать любовь среди ценителей музыки. По сути, это неформальные творческие встречи в библиотечном пространстве, в которых может принять участие каждый, кто хоть сколько-нибудь знаком с музыкальными инструментами или просто любит музыку.

Как говорит идейный вдохновитель, организатор и бессменная ведущая «как бы концертов» Дарина Тоткайло, главная задача проекта — разглядеть в музыке колоссальный ресурс, который объединяет всех без исключения и без разделения на профессионалов и любителей.

В «как бы концертах» принимают участие музыканты самых разных возрастов, уровней подготовки и музыкальных пристрастий. Самые юные исполнители пробуют здесь свои силы, набирая опыт выступлений на публике. Играть на таких встречах можно любую музыку — свою, чужую, импровизируя на любых музыкальных инструментах, включая пианино, которых в «Купринке» - целых два. Слушатели «Как бы концерта» тоже не остаются в стороне: им разрешается всё - можно хлопать, топать, подпевать, танцевать!

Каждый «как бы концерт» в «Купринке» - прекрасная возможность для каждого помузицировать, порадоваться друг за друга, да и просто хорошо провести время. Помимо получения простого удовольствия от музыки, такие музыкальные встречи расширяют кругозор представлений о музыкальной культуре, дарят новые знакомства с неизвестными прежде музыкантами, позволяют завязывать дружеские и профессиональные взаимоотношения.

Но самое главное - это замечательная дружественная атмосфера и радость от свободного общения, сложившиеся за несколько лет этого неформального музыкального проекта.

Юлия Лысанюк

Фото организаторов