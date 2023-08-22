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В понедельник, 28 августа, часть Гатчины останется без горячей воды

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают, что в связи с ремонтными работами на котельной № 11 с 09.00 28 августа до окончания работ 29 августа 2023 года будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина - центральная часть города, микрорайоны Въезд, Хохлово поле.