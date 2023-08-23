Купринский фестиваль в Гатчине — на диво всей России!

Учредителями фестиваля-конкурса «Диво России» являются межрегиональная туристская ассоциация «Приволжье» и международная туристская лига экспертов «Евразия», при информационной и организационной поддержке туристских администраций регионов России и туристских СМИ.

Цель конкурса - повысить интерес к путешествиям по России, как среди российских, так и зарубежных туристов. Фестиваль проводится ежегодно в разных городах России. Свои видеопроекты на конкурс представляют тысячи участников со всех уголков нашей страны.

В 2023 году на конкурс «Диво России» был подан 2541 видеопроект. В общероссийский финал вышли 286 видеороликов, телевизионных репортажей и фильмов о туризме из 54 регионов Российской Федерации. Победители и призеры определялись в 40 номинациях. Членами жюри конкурса были известные российские и зарубежные специалисты по видеомаркетингу, брендингу и киноиндустрии, а также представители федеральных телеканалов и других СМИ.

Информационно-туристский центр Гатчины представил на конкурс две работы: «Гатчина - сердце Дворцового ожерелья» и «Литературно-исторический фестиваль имени Александра Куприна «Чудная штука - эта жизнь!» Оба видеоролика прошли несколько этапов отбора и получили дипломы участников финала.

Первое место в номинации «Событийный туризм» завоевал видеоанонс Купринского фестиваля — за нестандартный подход к решению задачи, который применили авторы ролика Максим Колесников, Александр Маврин и Константин Иванов.

Победа на фестивале «Диво России» – это гарантированный знак качества, высочайшая оценка экспертов, мнение которых авторитетно на туристическом рынке. А ещё это отличный подарок всем гатчинцам к Купринскому фестивалю, который состоится в нашем городе в начале сентября!