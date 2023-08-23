Мошенники взламывают WhatsApp

Письмо было следующего содержания: «Привет, можешь немного выручить? Очень неудобно просить. Мне Сбер заблокировали, а на кредитку нужно деньги закинуть, у тебя нет на карте 27 тысяч рублей до завтра?».

Деньги «коллега» просила перевести на некий номер банковской карты. И ничего не подозревающая женщина отправила туда 27 тысяч. Выручила. А через некоторое время узнала, что аккаунт коллеги взломан, и деньги она перевела мошенникам.

Будьте бдительны. Лучше перезвоните подруге и уточните информацию.