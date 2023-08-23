Мошенники взламывают WhatsApp
В полицию поступило заявление от 61-летней жительницы Гатчины, которая получила сообщение в мессенджере WhatsApp от своей коллеги.
Рубрики: Происшествия
Письмо было следующего содержания: «Привет, можешь немного выручить? Очень неудобно просить. Мне Сбер заблокировали, а на кредитку нужно деньги закинуть, у тебя нет на карте 27 тысяч рублей до завтра?».
Деньги «коллега» просила перевести на некий номер банковской карты. И ничего не подозревающая женщина отправила туда 27 тысяч. Выручила. А через некоторое время узнала, что аккаунт коллеги взломан, и деньги она перевела мошенникам.
Будьте бдительны. Лучше перезвоните подруге и уточните информацию.
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