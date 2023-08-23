На ОДК-Сервис в Гатчине модернизированы два производственных участка

Реконструированные участки задействованы в ремонте наземных и авиационных двигателей большой размерности. Они используются для очистки деталей на начальном этапе ремонта. Оснащение современным высокотехнологичным оборудованием позволило автоматизировать рабочие процессы.

«Специалисты установили на участках новое оборудование, выполнили его наладку и ввели в эксплуатацию. Благодаря реконструкции нам удалось автоматизировать процесс, что позволило улучшить условия труда на участках и увеличить пропускную способность», - отметил заместитель генерального директора — управляющий директор АО «ОДК-Сервис» Дмитрий Виноградов.

Реконструкция участков реализована в рамках программы производственно-технического развития предприятия. По плану производственной программы уже в 2023 году объемы ремонта вырастут более чем на 30%.