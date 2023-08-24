Отстреливался от девчонок

16 августа в Войсковицкий отдел полиции обратилась мать девочки, у которой произошел конфликт с пьяным гражданином. Полиция установила, что накануне вечером на автобусной остановке в Новом Учхозе 29-летний Андрей Б. поругался с компанией девочек. В ходе словесного конфликта одна из девочек применила перцовый баллончик и распылила газ мужчине в лицо. В ответ он достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух, чтобы отогнать от себя девочек.

Гражданина Б. доставили в дежурную часть и досмотрели. Пистолет при нем не обнаружили. Мужчина привлечен к административной ответственности за хулиганство.