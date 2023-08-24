Цветы для «всероссийского гатчинского жителя» Александра Куприна

Сотрудники «Купринки» приглашают всех читателей и почитателей творчества «всероссийского гатчинского жителя» присоединиться к этой традиции.

Напомним, Александр Куприн покинул Россию осенью 1919 года. Воссоединившись со своей маленькой семьёй, он семнадцать лет провел за границей, все эти годы мечтая вернуться домой, на родину.

31 мая 1937 года Куприн и его супруга Елизавета Морицевна вернулись в Москву. Их дочь, Ксения Александровна осталась в Париже. К моменту приезда в Россию Куприн был уже очень пожилым и очень больным человеком. В гатчинском «зеленом» доме Куприных проживали чужие люди, и семье предоставили квартиру в Ленинграде.

И все-таки Куприн смог попрощаться со своей любимой Гатчиной: июнь 1938 года семья провела в Красногвардейске, на даче у семьи Белогруд. Отсюда тяжело больного Александра Ивановича на «скорой» увезли в ленинградскую больницу. 10 июля ему сделали операцию, а 25 августа он скончался...

Александра Куприна похоронили в Ленинграде, на Литераторских мостках Волковского кладбища, неподалеку от мест упокоения Тургенева, Мамина-Сибиряка, Гарина-Михайловского. Осенью 1939 года на его могиле была установлена плита из черного мрамора на гранитном основании с надписью: «Александр Иванович Куприн. 1870-1938».

Елизавета Морицевна Куприна умерла во время блокады Ленинграда, весной 1943 года. Ее прах покоится рядом с могилой мужа. Здесь же, в 1981 году, была похоронена и дочь Куприных, Ксения Александровна, которая вернулась в Россию в 1958 году.