В честь 700-летия со дня основания крепости Орешек выпустили марку

Цена марочного блока 100 руб. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Санкт-Петербурга и Москвы, а также художественная обложка с трафаретным лаком и бронзовой пастой.

Поставить оттиски художественного штемпеля на почтовые марки клиенты Почты России смогут в центральном отделении 190000 Санкт-Петербурга по адресу: Невский пр-т, д. 70. Марки, погашенные в день их выпуска, представляют особую ценность для филателистов.

«Крепость Орешек на протяжении долгих лет оставалась важнейшим форпостом России и оказывала поддержку в битвах со шведами, пока Петр I окончательно не вернул крепость состав Российской империи в ходе Северной войны. Для нас большая часть оказаться причастными к такому знаковому событию и увековечить её на филателистической продукции», — отметил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.