В Гатчине поликлинику «Аэродром» украсят детские рисунки

Воспитатель детского сада №51 Юлия Сергеевна Галченкова и воспитанник сада Артем Галченков передали заведующей поликлиникой «Аэродром» Виктории Алексеевне Мамай и старшей медицинской сестре Лилии Петровне Ручиной полтора десятка ярких рисунков, которые нарисовали вместе со своими родителями мальчишки и девчонки из разных групп. Инициатива была предложена руководством детского сада в рамках акции «Врачи мира - за мир».

Международный день «Врачи мира за мир» ежегодно отмечается 6 августа - в годовщину бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945 года. Он был предложен организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», которая была основана в 1980 году американским профессором кардиологии Гарвардского института общественного здоровья Бернардом Лауном и советскими докторами медицинских наук, директором Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР Евгением Чазовым и академиком АМН СССР Леонидом Ильиным.

В скором времени все рисунки будут оформлены в рамки и займут свои места в кабинете медицинского психолога, в педиатрическом отделении поликлиники и в холле на 2-м этаже, чтобы поднимать настроение и сотрудникам, и посетителям медучреждения.

Гатчинская КМБ сердечно благодарит коллектив и воспитанников детского сада №51 за внимание к медицинским работникам и прекрасные работы!

Пресс-служба Гатчинской КМБ