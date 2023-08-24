«Знание» зовет на фотоконкурс

К участию в творческом состязании допускаются граждане России от 14 лет – профессионалы и любители. Подать заявку на участие можно на сайте проекта https://fotokonkurs.znanierussia.ru/ до 5 октября.

Попробовать свои силы в состязании можно в восьми номинациях: «Наука и технологии», «Природа», «Искусство и спорт», «Люди», «Архитектура и урбанистика», «Народный выбор», «Выбор первых» и «Коллаборация ИИ».

В финал выйдут 65 победителей, которые получат ценные призы и смогут отправиться в фотоэкспедицию по России. Победители среди профессиональных фотографов получат возможность организовать персональную фотовыставку, а лучшие работы войдут в уникальный фотофонд нового столетия. Кроме того, участники смогут пройти стажировку в Российском обществе «Знание» и на других площадках.

Оценивать мастерство будут в три этапа. В финал выйдут по 100 лучших снимков в каждой из основных номинаций, а также по 50 фотографий в трех спецноминациях.