«Легкая байдарка» для «трудных» подростков

Цель проекта - развитие водного спорта и профилактика поведенческих проблем у молодёжи. Название «Легкая байдарка» выбрано не случайно: в проекте принимают участие, как говорят, «трудные» подростки и молодежь в возрасте от 11 до 20 лет, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также воспитанники Сиверской школы-интерната.

Куратор проекта Юлия Балашова подчеркнула, что благодаря проекту ребята познакомятся с новым видом спорта и научатся плавать на байдарках, а в более масштабной перспективе – станут приверженцами здорового образа жизни.

Проектом запланировано не менее 9 теоретико-практических мероприятий, которые будут проходить до конца сентября. Одно занятие занимает от 3-х до 4-х часов. Инструкторы проводят подробный инструктаж по правилам сплава и технике безопасности на воде и, конечно, знакомят детей с историей этого вида спорта.

На сегодняшний момент прошло уже две тренировки, и Денис Соснин, инструктор и тренер Федерации народных видов спорта, поделился впечатлениями:

- Дети в восторге от тренировок на воде! Окружающая природа и физические нагрузки помогают снять негатив, накопившийся за время нахождения за гаджетами. Также очень важно живое общение и новые знакомства, это приносит позитивные эмоции и желание вернуться.

После завершения сезона организаторы планируют увеличить количество инвентаря, что позволит привлекать больше участников, устраивать весенние походы.

- Во время этих походов вместе с ребятами будем приводить берега нашей реки Оредеж в порядок, так как мусора скапливается очень много. Будем знакомить молодежь с общественно-полезной работой, тем самым социализировать их в обществе, - поделился планами Денис Соснин.

По словам автора проекта и президента Федерации народных видов спорта Алексея Чугина, за время реализации проекта «Легкая байдарка» они сдружились с гребным клубом «Оредеж», который любезно предоставил места для хранения инвентаря и оборудованный пирс для комфортного, а, главное, безопасного сплава.

- Мы попробовали, и у нас все получается! Будем продолжать нашу работу в данном направлении, чтобы любой желающий мог насладиться живописными местами реки Оредеж под присмотром наших опытных инструкторов, - подытожил Алексей Чугин.

Виктория Ляпочкина