Шопоголизм: вредная привычка или болезнь?

Шопинг сам по себе — занятие приятное, тем более что он часто включает в себя не только покупку товаров, но и целый комплекс попутных развлечений - типа посещения кино или кафе. Но бывает и так, что при увлечении шопингом развивается болезненная зависимость — шопоголизм. И справиться с нею не всегда бывает просто.

Шопоголизм или ониомания

Такое явление, как зависимость от покупок, стали отмечать ещё в начале XIX века. А в конце XIX века эту зависимость признали психическим расстройством. Впервые признаки этого явления описали европейские психиатры Э. Крепелин и Э. Блейлер. Они же предложили специальный медицинский термин для этого типа зависимости - «ониомания».

Ониомания — это непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. Покупки обретают самостоятельный смысл, становясь и отдыхом, и развлечением. В просторечии эту зависимость называют шопоголизмом (шопинголизмом, шопингоманией), а людей, страдающих ею, - шопоголиками.

Ониомания – довольно распространенное явление. Больше всего шопоголиков насчитывается в Америке - около 15 миллионов человек, в Англии — около 700 тысяч человек. Год от года растёт и количество ониоманов в России: в настоящее время этим расстройством страдает до 7% россиян.

Если говорить простыми словами, шопоголизм — это жизнь с тягой тратить деньги на бессмысленные и ненужные вещи. Поначалу любовь к шопингу может приносить исключительно позитивные эмоции. И действительно, сразу после покупки человек чувствует себя счастливым. Шопинг снимает депрессию и тревогу, повышает самоуважение и уверенность в себе, создавая иллюзию контроля над своей жизнью.

Вы словно говорите себе: я свободен и независим, ведь я могу позволить себе купить то, что мне захотелось, а не то, что мне просто необходимо или навязано. И вы получаете ощущение свободы от покупок, даже если вещи вам не нужны. Но чуть позже наступает расплата за легкомыслие: появляются тревога или чувство вины, которые могут подтолкнуть вас вернуться в магазин за еще большим количеством покупок. Так возникает замкнутый круг.

Почему это плохо?

Конечно, можно бесконечно крутиться в этом колесе подобно белке. Но важно понимать, что у шопоголизма есть и более серьёзные, долгосрочные последствия.

Со временем многие любители шопинга сталкиваются с финансовыми проблемами, начинают влезать в долги, опустошают свои кредитные карты. Это может привести к крушению личных отношений, семьи. Люди ссорятся из-за денег и бессмысленных трат, разводятся...

Но и это ещё не всё. Ониомания может сопровождаться и другими расстройствами: среди них - резкие перепады настроения, повышенная тревожность, расстройства личности и пищевого поведения, употребление психоактивных веществ.

Чаще всего шопоголизму более подвержен женский пол, однако и мужчины могут испытывать подобную страсть.

Как развивается ониомания

Среди факторов, провоцирующих развитие шопоголизма, могут быть как внутренние (психологические), так и внешние причины.

Зависимость от шопинга развивается в первую очередь из-за эмоций, которые человек испытывает во время процесса покупки: он чувствует себя лучше, легче справляется со стрессом.

Шопинг считается эффективным антидепрессантом. Для многих путешествие по торговым центрам – прекрасная возможность «переключиться» и повысить настроение. И действительно, во время совершения покупки в организме вырабатываются гормоны серотонин и адреналин. Серотонин отвечает за чувство радости, адреналин — за всплеск эмоций. К подобным ощущениям предрасположены от 10 до 15% населения земного шара.

Шоппинг — мощнейшее средство отвлечения внимания, которое на время позволяет забыть о внутренних проблемах и жизненных трудностях.

Как считают специалисты, ониомания чаще всего развивается на почве недостатка внимания, чувства одиночества и внутренней пустоты, потребности в признании и любви, неуверенности и пониженной самооценки, после перенесенного стресса или в период депрессии из-за потери партнёра.

Одной из внешних причин ониомании по праву считается реклама, которая является очень мощным способом манипуляции человеческим сознанием. В рекламной сфере работают крутые стратеги, дизайнеры и психологи, задача которых – преподнести товар таким образом, чтобы вы непременно захотели купить его.

Когда начать беспокоиться?

Не всегда легко определить, действительно ли человек страдает этой зависимостью. Многие из нас любят ходить по магазинам, тратить деньги, иногда даже совершая какие-то импульсивные покупки. Происходящий время от времени шопинг не обязательно означает зависимость.

Стоит начать беспокоиться, если стремление что-либо приобрести превращается в навязчивое состояние, когда вы начинаете нервничать и злиться, если вы не можете что-то купить. Это первый признак того, что вещь обладает вами, а не вы ею.

Симптомы шопоголизма

Специалисты выделяют несколько симптомов, по которым можно определить шопоголика.

- Человек тратит на покупки больше времени и денег, чем может себе позволить. В результате у него начинаются финансовые проблемы из-за перерасхода средств.

- Он покупает больше, чем ему нужно.

- После шопинга человек испытывает опустошение, неудовлетворенность, чувство вины и стыда. Часто он держит дорогую покупку в секрете от друзей и семьи.

- Он может вернуть купленную вещь в магазин, испытывая при этом чувство вины.

- Из-за чрезмерной увлеченности покупками у него портятся отношения с окружающими.

- Он часто использует для покупок кредитную карту, несвоевременно оплачивает счета и открываете новые кредитные карты, чтобы позволить себе больше покупок.

- Человек идёт в магазин или торговый центр, чтобы избавиться от чувства гнева, депрессии или одиночества.

- Он более восприимчив к рекламе и маркетинговым сообщениям, которые окружают нас всюду.

- Если вы насчитали хотя бы четыре признака из этого списка, пора бить тревогу!

Как избавиться

от шопоголизма

Рано или поздно человек приходит к пониманию, что такая страсть к покупкам — уже настоящая зависимость. Первый шаг к контролю над любой зависимостью – осознание её наличия. Если вы признали свою зависимость от покупок, начинайте над ней работать, причём чем раньше, тем лучше!

С точки зрения психоанализа, любая зависимость уходит корнями в детство - в отношения с родителями или какой-то травмирующий опыт. Чтобы лучше понять причины формирования зависимости, попробуйте проанализировать, какие внутренние потребности вы пытаетесь удовлетворить внешними действиями — приобретением. Это могут быть потребности в безопасности, в близости, в признании.

Иногда для борьбы со страстью к покупкам приходится обращаться к психологам. Однако для большинства людей профилактикой шопоголизма может стать умение контролировать свои расходы.

- Если чувствуете, что не можете контролировать свои расходы, старайтесь избегать похода в магазины хотя бы некоторое время. Давайте себе время на обдумывание того, действительно ли вам нужна эта вещь.

- Планируйте и исследуйте рынок. Анализируйте заранее, какую вещь необходимо купить, чтобы не делать спонтанных покупок.

- Полностью окажитесь от использования кредитных карт. Помните: привычка расплачиваться по кредитке неминуемо приводит к росту долгов.

- Всегда расплачивайтесь только наличными. Это позволит лучше ощущать связь между тратой денег и получением вещи.

- Берите с собой небольшую сумму, чаще «забывайте» деньги дома. Пусть в кошельке лежит лишь необходимый минимум, например, на проезд или обед в столовой.

- Всегда составляйте список покупок и старайтесь ему следовать. Можно взять с собой в торговый центр адекватного спутника, который удержит вас от ненужных трат.

- Сохраняйте чеки и записывайте все покупки: это поможет легче оценить реальную картину своих трат.

- Не ведитесь на скидки, приобретайте только то, что вам действительно нужно.

- Даже если вещь вам очень понравилась, не покупайте ее сразу, попросите продавца отложить ее до завтрашнего дня. Часто отрезвление приходит, как только желаемое исчезает из виду. Ну а если «сутки на размышление» не помогли, видимо, это действительно ваша вещь.

Если неконтролируемой страстью к приобретению ненужных вещей страдает ваш родственник, попробуйте предпринять следующие действия. Прежде всего, постарайтесь ограничить ему доступ к средствам, урезая и количество карманных денег. По возможности ограждайте его от воздействия стрессовых факторов, избегайте конфликтов с ним, пытайтесь различными способами повысить его настроение, дарите больше позитивных эмоций и заботы.

Юлия Лысанюк

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