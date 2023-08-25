В день памяти Александра Куприна

В этот день в Гатчине у памятника писателю в сквере у городской библиотеки им. А.И. Куприна всегда лежат живые цветы.

- В этот день мы каждый год вспоминаем Александра Ивановича Куприна, - говорит заведующая отделом ЦГБ им. А.И. Куприна Наталья Викторовна Юронен. - Куприн любил наш город, он хотел жить здесь. И очень хорошо, что он продолжает оставаться с нами — в своих книгах, в названиях улиц и нашей библиотеки, в памятниках и, конечно же, в нашей памяти. Да, сегодня печальная дата: 85 лет назад Александра Ивановича не стало. Но уже совсем скоро, 7 сентября, мы будем отмечать его день рождения — праздник, который он очень любил. В этот день у Куприна всегда собиралось много гостей. И мы надеемся, что так будет всегда: в Гатчину будут приезжать люди, которые хотя побывать в гостях у Куприна.

Напомним, Александр Куприн покинул Россию осенью 1919 года. За границей он провел семнадцать лет своей жизни, все эти годы мечтая вернуться домой, на родину. 31 мая 1937 года Куприн и его супруга Елизавета Морицевна вернулись в Москву. К моменту приезда в Россию Куприн был уже очень пожилым и очень больным человеком. В гатчинском «зеленом» доме Куприных проживали чужие люди, и семье предоставили квартиру в Ленинграде. И все-таки Куприн смог попрощаться со своей любимой Гатчиной: июнь 1938 года семья провела в Красногвардейске, на даче у семьи Белогруд. Отсюда тяжело больного Александра Ивановича на «скорой» увезли в ленинградскую больницу. 10 июля ему сделали операцию, а 25 августа он скончался... Александра Куприна похоронили в Ленинграде, на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Елизавета Морицевна Куприна умерла во время блокады Ленинграда, весной 1943 года. Ее прах покоится рядом с могилой мужа. Здесь же, в 1981 году, была похоронена и дочь Куприных, Ксения Александровна.