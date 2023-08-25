«Защитники Отечества»: помощь участникам СВО и их семьям

В заседании совета приняли участие глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим, руководитель Гатчинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев, заместители главы администрации района, главы администраций поселений, представители ведомств и учреждений.

Заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова рассказала о том, какая поддержка оказывается на местном уровне участникам СВО и их семьям. Она отметила, что первый этап работы был связан с призывом. Уже в сентябре 2022 года в Гатчине на пункте сбора сотрудники администрации консультировали мобилизованных и их семьи, оказывали необходимую помощь. Один из злободневных вопросов того времени для семей участников СВО – регистрация брака и установление отцовства. На сегодняшний день комитетом ЗАГС зарегистрировано 102 брака и 75 установлений отцовства.

Огромная работа по сверке данных на получение единовременной выплаты проведена военкоматом, центром соцзащиты и сотрудниками администрации. В октябре 2022 года администрация района организовала горячую линию по вопросам выплат мобилизованным, на которую поступили тысячи звонков.

- Огромная помощь участникам СВО и членам их семей оказывается многочисленными общественными организациями, жителями Гатчинского района. Миллионы рублей направлены на оказание точечной помощи - от сложного оборудования до простейших бытовых вещей, - отметила Ольга Мясникова.

Второй этап связан с прохождением военной службы и той помощью, которая оказывается семьям мобилизованных в Гатчинском районе. Прежде всего, создан штаб социальных кураторов. Для оперативной помощи членам семей участников СВО, за каждой семьей закреплены социальные кураторы из числа сотрудников органов МСУ и подведомственных учреждений. Сегодня количество социальных кураторов составляет 165 человек, из них по Гатчине - 97.

В Телеграм-канале созданы два чата для кураторов и для обмена информацией с ответственными лицами и оперативного решения вопросов. Новые методические материалы по мерам социальной поддержки участников СВО и членов их семей своевременно направляются кураторам для учета в работе и доведения обновленной информации до подопечных.

Продолжает работу горячая линия штаба #МыВместе. С сентября 2022 от семей мобилизованных военнослужащих поступило 2,4 тысячи самых различных вопросов. Со временем они меняются. Так, в 2022 году семьи мобилизованных в основном обращались за консультацией и помощью в оформлении мер социальной поддержки и разъяснениями по получению единовременных выплат и заработной платы участника СВО.

В текущем году большинство вопросов касалось новых мер соцподдержки – получения земельного участка или оформления сертификата на земельный участок, а также получения статуса ветерана боевых действий. Точечно требовались помощь психолога, трудоустройство родственников, консультации юриста.

Так как работы выполняют волонтеры, в части оказания бытовой помощи есть сложности. Они связаны с материальной ответственностью, возникающей при выполнении требуемых работ: сбор и установка мебели, застекление, ремонт кровли, ремонт бытовой техники.

По информации кураторов, сегодня по всем вопросам, поступившим от семей мобилизованных, есть решения или даны консультации, за исключением вопросов, требующих больших материальных затрат или помощи, например, специалистов по ремонту квартир и установке бытовой техники.

Часть поступающих вопросов касается компетенции Министерства обороны: ротация кадров на передовой; заработная плата участника СВО; местонахождение участника СВО. По этим вопросам даются рекомендации обращаться на горячую линию Министерства: 8 (800) 737 77 37, либо к дежурному военкомата Ленинградской области: 8-812-572-20-30.

Ольга Мясникова подчеркнула, что кроме региональных мер поддержки в Гатчинском районе можно оформить отсрочку арендной платы за муниципальное имущество, воспользоваться 100-процентной льготой по оплате за детский сад, бесплатно посещать культурные мероприятия и многое другое.

Отделом по организационной работе с населением и администрациями поселений района организованы поздравления с днем рождения членов семей участников СВО – жен, матерей, детей. С января по июль 2023 поздравлено 615 членов семей.

Помимо социального кураторства в работу с семьями участников СВО вовлечено большое количество общественников. Так, например, АНО «Наследие» реализует проект «Квартирник. Все свои», в котором участвуют жены и матери участников СВО.

Семейный многофункциональный центр «Формула семьи» оказывает разностороннюю помощь и поддержку 43 семьям погибших участников СВО.

- Третий этап работы по оказанию помощи касается периода увольнения со службы и получения статуса ветерана боевых действий. Здесь к нам на помощь приходит фонд «Защитники Отечества», - отметила Ольга Мясникова.

В настоящее время проводится сверка списков и организуется работа по передаче семей участников СВО вернувшихся со службы от всех кураторов в фонд «Защитники Отечества». Чтобы это произошло максимально деликатно, для кураторов будет проведен семинар по теме «Бесшовная передача семей участников СВО, окончивших службу, от кураторов органов МСУ в Фонд «Защитники Отечества».

- Перед нами стоит очень важная задача - мягко и безболезненно передать семьи для работы в фонд. Это не значит, что органы МСУ и социальные кураторы должны прекратить работу: это наши земляки, и мы в ответе за них. В любом случае мы будем оказывать помощь, - сказала, обращаясь к руководителям поселений, Ольга Мясникова.

Директор Центра социальной защиты населения Ленинградской области Дарья Аюкова рассказала о создании по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко электронного социального паспорта семьи участника СВО. Он позволяет поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи бойца, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам.

Сергей Галяев - директор филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», который открылся в Гатчине чуть больше месяца назад, познакомил участников заседания с центром и его сотрудниками.

Руководитель филиала рассказал о видах помощи, которая оказывается здесь участникам СВО и их семьями. Это оказание содействия в получении статуса ветерана боевых действий, реабилитация, обеспечение лекарствами, помощь в оформлении мер социальной поддержки и иная помощь, в которой нуждается участник СВО или члены его семьи. Одно из актуальных направлений - профессиональная переподготовка.

- Совместно с ГИЭФПТ мы запускаем курсы по подготовке операторов БПЛА. В настоящее время эта профессия очень востребована, - сообщил Сергей Галяев.

Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых отметила важность развития патриотического воспитания молодежи, проведения уроков мужества в школах.

- Вопросов возникает очень много. Это - юридическая, медицинская помощь, реабилитация, профессиональная подготовка и переподготовка, оказание мер социальной поддержки, патриотическое воспитание. И только совместными усилиями нам удастся их решить, - подчеркнула глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева