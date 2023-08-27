Где отключат свет 28 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, ж/п «Дружба»;
д. Ижора.
28.08.2023 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
п. Сяськелево
28.08.2023 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы
д. Карстолово
28.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Корпиково
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