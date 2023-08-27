Год назад мы узнали, что такое мобилизация – впервые после 1941-го. К счастью, не всеобщая, а только частичная. Гатчина попала в число городов, провожавших мужчин на фронт. Сентябрь 2022-го разделил эпоху СВО надвое: до мобилизации и после. Разделилось и общество: кто-то, не дожидаясь повестки, упаковал чемоданы и отбыл в Таиланд, а кто-то – с вещмешком на призывной пункт. В России появилась новая плеяда героев, и это истинные потомки победителей, свернувших голову фашизму 80 лет назад. Кто бы мог предвидеть, что в XXI веке правнукам придется повторять подвиг прадедов…