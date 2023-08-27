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Где отключат свет 28 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ж/п «Дружба»;

д. Ижора.

 

28.08.2023 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

п. Сяськелево

 

28.08.2023 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

п.  Войсковицы

д. Карстолово

 

28.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

 д. Корпиково