Когда поступят новые учебники истории в Гатчину?

Пока новые единые учебники истории для старших классов в Гатчинский район не поступили.

- Право на издание учебника истории для 10-11 классов выиграло издательство «Просвещение». Со своей стороны мы все сделали: сформировали заказы, подкрепили деньгами. Издательство обещает сделать все возможное, чтобы к 1 сентября мы заказ получили. Хочу отметить, договор заканчивается 31 октября. Но в любом случае уроки истории будут. По новым учебникам учителям была предложена серия образовательных вебинаров от академии Минпросвещения. Глобальное изменение заключается только в том, что в учебник включена тема специальной военной операции. Думаю, каждый учитель истории в этой теме, - отметила Наталья Быстрых.

Учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. Ушинского, сопредседатель Ассоциации педагогов Ленинградской области Иван Хеорхе в своем комментарии о новом учебнике истории, отмечает, что приветствует это решение: «Кроме новых смысловых блоков, которые подробно и доступно рассказывают о новейших событиях, включая специальную военную операцию, важно, что теперь у нас единый подход. Единый экзамен – единый подход, это хорошо для ребят».