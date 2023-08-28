Кто останется без света 29 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
29.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
д. Березнево.
29.08.2023 с 09:30 до 16:00
Сусанинское поселение:
п. Сусанино, Сусанино-"Вымпелком";
Средний пр., Большой пр., 1, 2, 3 линии.
29.08.2023 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое поселение:
п. Войсковицы
д. Карстолово
29.08.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Рейзино.
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