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Кто останется без света 29 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

29.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

д. Березнево.  

 

29.08.2023 с 09:30 до 16:00

Сусанинское поселение:

п. Сусанино, Сусанино-"Вымпелком";

Средний пр., Большой пр., 1, 2, 3 линии.

 

29.08.2023 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое поселение:

п.  Войсковицы

д. Карстолово

 

29.08.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Рейзино.

 

 