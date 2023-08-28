Ленинградская область трудоустраивает подростков

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о льготах работодателям при приеме на работу школьников и студентов и об упрощении трудоустройства несовершеннолетних.

— Поручение главы государства принимаем к исполнению: у Ленинградской области уже есть определенный опыт трудоустройства подростков и мы готовы поделиться им с другими регионами, — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Найти вакансию и узнать условия труда молодые люди от 14 лет могут в филиалах Центра занятости во всех районах Ленинградской области.

Всего в этом году мы трудоустраиваем на работу в свободное от учебы время не менее 10 тысяч юных жителей области. Это и работа во время летней кампании, в том числе в губернаторских трудовых отрядах, и возможность подработки в течение года.

Теперь, когда есть поручение главы государства проработать вопрос о льготах работодателям при приеме на работу школьников и студентов и об упрощении трудоустройства несовершеннолетних, возможности для молодых людей, для подростков найти работу будут только расширяться».