Не хотим стесняться Мариенбурга

Евгений Климов, руководитель АНО Культурный центр «Загвоздка»:

— Мне страшно любопытно всё, что касается истории города. 5 лет назад я поселился в Загвоздке, и конечно, заинтересовался прошлым микрорайона. Оказалось, что здесь столько всего происходило! Начал делиться информацией с местными. Реакция сначала примерно такая: «Да мы всё про нашу Загвоздку знаем, всю жизнь здесь живем.». А я говорю: «Вот на этом прудике есть островок, на котором в 1905 году пел Шаляпин». Очень удивляются.

Ты ходишь по этим камням и куда не копни, такое всплывает!.. Вот улица Детскосельская — на ней при Александре I проводились учения, которыми руководил молодой Кутузов. Когда понимаешь, что это происходило прямо здесь, то на дурацкие заборы из профнастила смотришь другими глазами (смеётся).

Александр Иванов, председатель инициативной комиссии «Мариенбург»:

— В Мариенбурге такая же ситуация — местные жители мало что знают об историческом прошлом своего района. Например, в речке Пильне — впервые в России — стали разводить форель. Для этих целей сюда ещё при Екатерине специально привезли человека из Германии. И таких интересных, но малоизвестных фактов много! Я считаю, что в школах на уроках краеведения обязательно нужно рассказывать об истории малой родины — того места, которое мы называем «местом силы».

В июле некоммерческая организация, которой руководит Евгений Климов, выиграла очередной грант Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря чему будет реализован проект «Гостеприимный Мариенбург», идейным вдохновителем которого стал член инициативной комиссии «Мариенбург» Виктор Тихомиров.

Виктор Тихомиров, лидер проекта «Гостеприимный Мариенбург»:

— Наверное, естественная потребность человека — гордиться местом, где ты живешь. К сожалению, жители Мариенбурга, встречая гостей, как будто стесняются своего микрорайона. Тут «вечная» лужа, там забор повалился, а здесь памятник архитектуры в плачевном состоянии… И немного странно рассказывать гостям о том, что здесь когда-то жили люди, прославившие Россию. Хочется, чтобы было по-другому. Чтобы человек, сошедший с электрички на платформе «Мариенбург», сразу же почувствовал, что здесь — красота. Чтобы, погуляв по микрорайону, он захотел приехать сюда ещё раз, потому что за один день всё, что достойно внимания туристов, увидеть просто невозможно.

А посмотреть здесь действительно есть на что. Егерская слобода, набережная, меднолитейный завод А. С. Лаврова, здание ж/д станции «Мариенбург» архитектора П. С. Купинского, дача инженера путей сообщения В. В. Грачёва, дом художника Р. Ф. Френца, дома егерей Бабуриных, здание бывшего пожарного депо… А ещё памятные места, связанные с героическим прошлым нашей Родины: место испытания первого ранцевого парашюта, место подвига танкистов З. Г. Колобанова, памятник комсомольцам-подпольщикам, памятник работникам завода им. С. Г. Рошаля, погибшим в годы войны, памятные стелы лётчикам-героям, доты времён Великой Отечественной…

Основная идея проекта — наставничество, вовлечение молодёжи в сохранение культурно-исторической памяти.

Студенты ГИЭФПТ занимаются разработкой и организацией на регулярной основе авторских экскурсионных маршрутов. У них замечательный консультант — опытнейший краевед Андрей Вячеславович Бурлаков. А команда старшеклассников СОШ № 7 во главе с руководителем школьного музея Светланой Николаевной Максимовой будет знакомить гостей с богатой военно-патриотической историей микрорайона и прилегающим к нему памятным местам.

Студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета подготовили проекты по реставрации объектов культурного наследия.

А готовы ли взрослые жители Мариенбурга участвовать в преображении своего микрорайона?

Виктор Тихомиров, лидер проекта «Гостеприимный Мариенбург»:

— Есть очень хороший пример. «Дача Грачёва» — первое, что видят люди, приезжающие в Мариенбург. Состояние этого уникального здания на сегодняшний день не ахти, но радует, что ситуация меняется. Верхними этажами дома сейчас владеет Сергей Матвеев — реставратор, коллекционер и энтузиаст. Он уже организовал несколько субботников. К слову, в одну из таких суббот Сергей накормил добровольных помощников собственноручно сваренным борщом!

Нижний этаж этой дачи у другого собственника и пока пустует, но мы уже вышли с предложением арендовать этот этаж с тем, чтобы организовать там, например, выставочный зал или лавку сувениров — изделий народных промыслов.

Глобальная цель проекта — привлечь внимание к Мариенбургу властных структур, в чьих силах помочь изменить облик микрорайона в лучшую сторону, сделать его комфортным для жителей и привлекательным для туристов.

Нельзя забывать, что Мариенбург – единственный район, сохранивший своё историческое название, полученное по высочайшему повелению императора Павла I.

В книге Иоганна Готлиба Георги, изданной в 1793 году, есть описание великокняжеского поместья в Гатчине: «При речке, протекающей мимо пильной мельницы, находятся некоторые каменные дома, построенные за несколько лет, когда определено было заложить там местечко Мариенбург».

То есть в этом году Мариенбург отмечает 230 лет со дня первого упоминания в летописи.

Скоро состоится первое мероприятие в рамках проекта «Гостеприимный Мариенбург». 9 сентября с 11 до 14:30 в коворкинг-центре (кинотеатр «Победа») пройдёт презентация работ студентов СПбГАСУ по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (исторических объектов) микрорайона «Мариенбург»: дачи В. В. Грачева, ж/д станции «Мариенбург» и заводоуправления меднолитейного завода А. С. Лаврова.

Юлия Колбенева

#фондкультурныхинициатив #грантдлякреативныхкоманд