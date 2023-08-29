На Дворцовой ферме в Гатчине рады гостям

Напомним, Дворцовая ферма расположена на берегу реки Колпанки в парке «Сильвия», граничащим с Дворцовым парком. Она была основана в конце ХVIII века, став одним из любимейших мест императорской семьи.

Монументальное здание, возведенное при Павле I, было облицовано камнем и выглядело, скорее, как усадебный дом в богатом поместье. Здесь же были обустроены хлев, молочная, водогрейная и комнаты служителей. В XIX веке появились дополнительные строения для телят, свиней, загон для оленей и буйволов. Из молока ухоженных породистых коров делали сливки, творог и сыр.

В настоящее время на территории Фермы ведется реставрация главного павильона, но здесь по-прежнему рады гостям, которые могут прогуляться по приусадебному хозяйству. В хозяйственных строениях на просторном подворье размещены выставки предметов крестьянского и мещанского быта прошлых столетий. Во дворе можно увидеть артобъекты «под старину». На прилегающей территории расположены вольеры с животными и птичий двор. На Ферме содержится около шестидесяти разных представителей фауны!

Первым, как обычно, гостей Фермы встречает козёл альпийской породы по имени Сэр. Если у него в этот день хорошее настроение, он благосклонно позволит почесать себе морду и рога. У Сэра есть пара подружек такой же породы, которые живут в отдельном вольере. У «альпиек», в свою очередь, тоже есть подружки, но уже более диковинной породы — нубийской.

Свободно по двору Фермы ходят индюшки и старожилы хозяйства — гуси. Гуси чувствуют себя главными хозяевами Фермы. Несмотря на относительно невысокий рост, он умудряются смотрят на человека исключительно свысока и очень строго. Гуси — лучшие сторожа Фермы. Они будут пристально наблюдать за каждым вашим движением, и если оно им чем-то им не понравится, вытягивая шею, довольно быстро пойдут вам навстречу - разбираться. С гусями спорить не стоит — лучше тихонько ретироваться, любуясь им издалека. Можно прихватить с собой на Ферму лёгкую хворостину — это простое средство защиты от гусей безотказно работает уже не одно столетие.

На жаре распласталась в пыли якутская лайка Менелая — всеобщая любимица. Она тоже сторож — но, скорее, номинальный в силу своей бесконечной ласковости. Взрослые и дети обожают Менелаю за отзывчивый нрав и повышенную пушистость. Несмотря на свою доброту, Менелая сидит на цепи в силу своего исключительного свободолюбия: она может убежать с Фермы, увязавшись за посетителями и, как говорят, однажды даже уехала вместе с ними на электричке!

Похоже, гуси взяли добрую Менелаю под свою защиту. Завидя гостя, они направляются в сторону спящей на солнце собаки, выстраивая своего рода защитный барьер между нею и непрошеным, по их мнению, гостем. «Уж и поспать не дадут «человеку», - будто бы ворчат они, вытягивая шеи. И это срабатывает: стайка ребятишек, кинувшись было обниматься с сонной Менелаей, натыкается на гусей и тут же меняет направление движения — в сторону вольера с австралийскими страусами эму, конечно.

А страусам того только, похоже, и надо. Эти местные теперь уже «птеродактили» тоже считаются старожилами Фермы. Прасковья и Ерофей живут здесь уже десять лет. Несмотря на строгий взгляд, они очень любят общение. Они протягивают свои длинные шеи через жерди ограды в ожидании зелёного лакомства — например, листика одуванчика.

Особенно страусы любят женщин — за их доброту и обилие блестящих украшений. Они будто бы улыбаются вам, но не поддавайтесь их чарам: это — хищная улыбка! Эти милые «клептоманы» в плане любви к «сокровищам» не уступают сорокам!

Как говорят сотрудники Фермы, у эму очень хорошая зрительная память. Они сразу же запоминают и хорошее, и плохое. Если кто-то сделает им что-то неприятное, они непременно занесут этого человека в черный список.

В вольере на заднем дворе гуляют куры разнообразных пород. Здесь есть представители павловской породы, бентамы, кохинхины, китайские шелковые. У кур нет привилегии свободного выгула — очевидно, в силу их общей бестолковости. Нет её и у фазанов — вероятно, в силу их диковатости и пугливости. Несколько таких красавцев можно увидеть в специальном вольере на заднем дворе. Есть на птичьем дворе и павлины, но последняя августовская жара, похоже, загнала их в птичник.

Свободно пасётся во дворе Фермы большое индюшачье семейство во главе с величественным индюком Евгением. Евгений, кажется, может раздуваться до бесконечности — особенно, когда оказывается перед объективом камеры.

На заднем дворе, за птичником, обустроен небольшой уютный пруд, куда время от времени погружаются все водоплавающие Фермы. Сейчас там плещется стайка уток самых разных пород и мастей - у них тоже есть право свободно передвигаться по приусадебному хозяйству.

На широком дворе за сенным сараем расположены вольеры с козами и овцами. В тени пасётся ещё одна местная «звезда» - ослик Моисей. Малыши надолго застывают у клеток с кроликами.

На Дворцовой ферме очень приятно гулять, наслаждаясь тишиной и покоем. Но здесь есть свои важные правила. Правило номер один: самому кормить животных нельзя! У каждого из них — свой распорядок и рацион питания. И ещё одно важное правило: не ходить по газонам — только по дорожкам!

Посетить Дворцовую ферму можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса работает до 17:00).

Юлия Лысанюк