Новое общежитие в Гатчине скоро примет студентов

«С именем знаменитого педагога Константина Ушинского Гатчину связывает многое, поэтому сегодня в городе работает одно из самых престижных педагогических учебных заведений страны. В Год Команды Знаний новое общежитие поможет обеспечить жильем возрастающий поток студентов. Вместе с тем, заканчиваем отливку памятника педагогу, который в скором времени появится вблизи Приоратского дворца, благодаря студенческому конкурсу», — рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский во время рабочей поездки в Гатчинский район.

Учащиеся будут проживать по двое в блоках, состоящих из 2-3 комнат и помещений общего пользования. На первом этаже здания запроектированы медицинский кабинет, хозяйственные и спортивные помещения и залы. В коридорах на каждом этаже – кухня.

К строительству здания общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров приступили в 2020 году по программе «Современное образование Ленинградской области». Потребность в новом общежитии возникла в связи с тем, что гатчинский колледж существенно увеличил план приема студентов по специальности «Дошкольное образование».