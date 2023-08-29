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Отключение горячей воды в Гатчине 5 сентября

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщает, что в связи с ремонтными работами на котельной №9 будет прекращена подача горячего водоснабжения с 09.00 5 сентября до окончания работ 6 сентября 2023 года по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

- г. Гатчина, Красноармейский пр., д.13, 16, 20, 34;

- ул. Григорина, д.7, 7а, 9, 11;

- ул. Нестерова, д.7а.  