1 сентября в Ленобласти алкоголь не купишь

Таково требование областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления сфере регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области». Это требование распространяется на розничную торговлю в магазинах и не распространяется на организации общественного питания.

За нарушение предусмотрен штраф — от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, продажа алкоголя в регионе также запрещена в последнюю субботу июня (День молодежи) и 1 июня (День защиты детей).