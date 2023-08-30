Как попасть в отделение спортивной медицины в Гатчине?

В отделении прием детей и взрослых ведет врач спортивной медицины Галина Юрьевна Окишева. Она проводит консультации по состоянию здоровья, оформляет допуски к тренировкам и соревнованиям детям, занимающимся в учебно-тренировочных группах спортивных школ. Также выдаются направления на анализы и ЭКГ, которые выполняются по месту жительства. Обращаем внимание, что о возможности сделать ЭКГ с нагрузкой необходимо узнавать непосредственно в подразделении по месту жительства.

Запись к врачу спортивной медицины производится по телефону контакт-центра 8(813-71)78-075 или через портал «Здравленрег».

Также талоны выкладываются на сайт Гатчинской КМБ. Для записи необходимо в разделе «Подразделения» выбрать «Детская поликлиника», а в «Специальности» – врач спортивной медицины.

Пресс-служба Гатчинской КМБ