СберТех и ИТ-Планета проводят первый Open OS Challenge 2023 для профессионалов в области системного программирования

Участникам конкурса предстоит проверить свои теоретические и практические знания в системном программировании для операционных систем на базе Linux-дистрибутива OpenScaler. Соревнование проводится впервые и призвано популяризировать использование и развитие открытых системных компонентов, являющихся основой для операционных систем на базе компонентов GNU и Linux Kernel. Принять участие в нем могут студенты и специалисты из России старше 18 лет.

Конкурс рассчитан на программистов:

· имеющих навыки системной разработки под операционные системы на базе ядра Linux и компонентов GNU;

· работающих на языках программирования С, С++, Python, Golang и Rust;

· имеющих опыт устранения дефектов открытого ПО.

Соревнование пройдёт в 3 этапа с 15 августа по 22 октября 2023 года:

· 15 августа стартует регистрация и первый этап в формате онлайн-тестирования.

· 22 сентября начнется второй онлайн-этап конкурса, на котором участникам предстоит решить задачи по системному программированию.

· с 21 по 22 октября на территории СберУниверситета пройдет очное соревнование финалистов, на котором будут определены победители. Организаторы обеспечивают проживание и оплачивают транспортные расходы финалистов.

Узнать подробности, сумму призового фонда и зарегистрироваться можно на официальном сайте конкурса openscaler.braim.org.

В рамках подготовки к конкурсу участники получат доступ к вебинарам, которые помогут повысить уровень компетенций в системном программировании и увеличить шансы на победу в конкурсе.

Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха:

«Обеспечение технологической независимости – одна из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед нашей страной и ведущими компаниями рынка. Одним из ключей к её решению является создание качественных программных продуктов корпоративного уровня с использованием в том числе лучших наработок open source. Наша команда обладает внушительной экспертизой в этой области, которой мы готовы делиться с участниками соревнования. Наиболее перспективных специалистов в сфере системного программирования мы будем рады видеть в команде цифровой облачной платформы Platform V».

Олег Сиротюк, эксперт сообщества OpenScaler:

«Наш конкурс призван популяризировать разработку на базе свободного системного программного обеспечения в России. Поддержка молодых талантов в этой области имеет огромное значение для инновационного развития страны, так как способствует созданию благоприятной среды для появления новых технологий и укрепляет национальную безопасность в глобальном масштабе».