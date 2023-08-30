В Гатчине сажают кизильник

Новые кустарники и деревья высаживают в соответствии с утвержденными адресными программами, которые формируются по обращениям граждан, администрации и депутатов, а также взамен деревьев, подлежащих сносу, и при условии «технической возможности» - посадкам не должны мешать инженерные сети.

Как рассказали специалисты УБДХ, посадка кустарников уже началась. В сентябре планируется посадка и замена деревьев на улицах Соборной, Диагональной, Генерала Кныша, Слепнева, в Аэропарке – в адресной программе ещё более 20 адресов.

Планировалось, что посадка деревьев будет выполнена в весенний период, но поставщик деревьев нарушил условия контракта и только частично осуществил поставку деревьев, которые были в ненормативном состоянии. В связи с этим комиссией Ленинградского УФАС поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. УБДХ был вынужден искать другого исполнителя, а посадки деревьев переносить на осень.

В 2023 году планируется посадить березы, липы, каштаны, клены, ивы, яблони Недзвецкого и туи.