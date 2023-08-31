«Сейчас каждый подготовленный технический специалист – на вес золота, спрос на выпускников колледжей и технических вузов значительный. Наша совместная задача с Федеральным центром компетенций подготовить не только востребованных специалистов, но и сотрудников с современным подходом к работе. Как раз таких готовит новая дисциплина, и Ленинградская область первая в стране внедряет ее в образовательный процесс», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Учащиеся старших курсов Государственного института экономики, финансов, права и технологий, Борского агропромышленного техникума, Всеволожского агропромышленного техникума, Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса и Тосненского политехнического техникума в новом учебном году начнут получать теоретические и практические знания, которые позволят менять в лучшую сторону производственные процессы и повышать производительность труда.

А в Кировском и Волховском техникумах начнется уже второй поток: первые студенты с востребованными компетенциями выпустились летом этого года, и большая часть сразу же устроилась на работу.