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Студенты ГИЭФПТ в Гатчине начнут изучать «Бережливое производство»

В новом учебном году уже 7 учебных заведений Ленинградской области будут обучать студентов новой дисциплине – «Основы бережливого производства»: педагоги прошли обучение, аттестацию и получили сертификаты.

Рубрики:  Образование

«Сейчас каждый подготовленный технический специалист – на вес золота, спрос на выпускников колледжей и технических вузов значительный. Наша совместная задача с Федеральным центром компетенций подготовить не только востребованных специалистов, но и сотрудников с современным подходом к работе. Как раз таких готовит новая дисциплина, и Ленинградская область первая в стране внедряет ее в образовательный процесс», ―  прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

 Учащиеся старших курсов Государственного института экономики, финансов, права и технологий, Борского агропромышленного техникума,  Всеволожского агропромышленного  техникума,  Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса и Тосненского политехнического техникума в новом учебном году начнут получать теоретические и практические знания, которые позволят менять в лучшую сторону производственные процессы и повышать производительность труда.

 А в Кировском и Волховском техникумах  начнется уже второй поток: первые студенты с востребованными компетенциями выпустились летом этого года, и большая часть сразу же устроилась на работу.