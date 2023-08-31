Туристы с неограниченными возможностями

Спортивная команда Гатчинского ВОИ продолжает развиваться. Её члены постоянно и успешно принимают участие в спортивных соревнованиях, проходящих в районе, области, по всей России, и даже в международных паралимпийских играх. Спортсмены не упускают ни одной возможности, чтобы проявить свою активность. В этом году они в очередной раз приняли участие в ежегодном спортивно-туристическом слете инвалидов в Ленинградской области, который проходил в Тихвине при поддержке правительства Ленинградской области.

В День физкультурника в Гатчине спортсмены Гатчинского ВОИ заняли второе место в соревнованиях по дартсу в ФОК «Арена», где проходили состязания по разным видам спорта, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

Вот уже несколько лет подряд ВОИ, совместно с районным комитетом по спорту и молодёжной политике, разрабатывает спортивные проекты, которые выигрывают субсидии от администрации Гатчинского района. Последний из таких проектов - «Проведение туристических слетов для людей с ограниченными возможностями здоровья».

В рамках проекта спортивная команда ВОИ в конце июня провела туристический слет в очень живописном месте — на берегу Орлинского озера в п. Орлино. Восемнадцать спортсменов разбились на две команды. Устанавливали палатки, натягивали тенты, разжигали и тушили костры, проходили полосу препятствий, участвовали в творческих конкурсах. Главной наградой для всех стали прекрасное настроение, юмор, шутки и несмолкаемый смех.

А 5 августа 18 членов гатчинской ВОИ отправились в поход на побережье Финского залива, в поселок Большую Ижору - также для проведения туристического слета и проверки своих возможностей по выживанию в природных условиях. Установив палатки и тенты на берегу залива, спортсмены на протяжении двух дней проводили конкурсы и выполняли задания по ориентированию на местности, загорали и купались. Незабываемые впечатления оставила у всех ночь у костра под звуки гитары. На память о слёте осталось много ярких впечатлений, интересных воспоминаний и фотографий.

Как отмечает руководитель Гатчинского ВОИ Ирина Запащикова, главная задача организации - помочь людям с инвалидностью социально адаптироваться. Этому способствует активное участие в самых разных мероприятиях, которые организуют члены ВОИ.

- К нам может прийти любой желающий, - напоминает Ирина Владимировна. - Если есть необходимость, мы поддержим, всё расскажем, проконсультируем. Для людей с инвалидностью многое сейчас на самом деле доступно – было бы желание. Каждый член общества может проявить свои способности в любой сфере – все равно, касается она спорта или творчества.

Юлия Лысанюк