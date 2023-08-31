В этом году «первый раз в первый класс» в школы Гатчинского района пойдут 2700 ребятишек. Каждый из них получит в подарок книгу рассказов и сказок Константина Ушинского - знаменитого русского педагога, основоположника русской научной педагогики, чье имя связано с Гатчиной.

В предисловии к книге глава города Гатчины и Гатчинского муниципального района Виталий Андреевич Филоненко и глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Николаевна Нещадим, обращаясь к первоклассникам, отмечают: «Тебе довелось жить на легендарной гатчинской земле, которая подарила нашей великой стране замечательных и интересных людей. Именно в Гатчине жил и трудился прославленный педагог Константин Дмитриевич Ушинский. Пусть твоей первой самостоятельно прочитанной книгой станут его «Рассказы и сказки». В незатейливой и увлекательной форме автор научит тебя трудолюбию, честности, смелости, щедрости, уважению к людям, любви к своему Отечеству».

Первоклассников также ждет подарок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко: набор красочных интересных книг, которые расскажут о малой родине, основах безопасности и семейных ценностях.