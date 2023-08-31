Опытные сотрудники Сбера уже по поведению клиента видят, для себя он берет кредит или для мошенников. При подозрении на преступную схему банковские служащие начинают задавать уточняющие вопросы, выяснять подробности. Жертва мошеннических действий в таких случаях нервничает, обижается, внятных ответов дать не может и вообще «путается в показаниях».

Тогда банк отказывает в займе, спасая тем самым средства клиента. Более того, информация поступает в общую базу, и в других банках такому «зомбированному» гражданину тоже могут отказать, как бы он ни настаивал.

Причем, как замечают сотрудники Сбербанка, за деньгами для мошенников приходят далеко не только пожилые люди. Среди обманутых полно молодежи, лиц среднего возраста, с хорошим образованием. Не так давно в одном из отделений Сбербанка в Гатчине выдали кредит молодой девушке – и тут же аннулировали.

Она просила миллион рублей – на машину. Банковская программа кредит одобрила, мильон практически уже был у нее в руках, но что-то в ее поведении насторожило менеджеров, и они начали расспрашивать ее про автомобиль, который она собирается купить, и про сообщения, которые ей постоянно поступают на телефон. В конечном итоге девушка созналась, что ее донимают «сотрудники службы безопасности банка», и показала переписку в телефоне.

Взятый миллион тут же вернули в банк – благодаря внимательности сотрудников клиентка ничего не потеряла. И это не единичный случай: кредитоваться ради мошенников теперь стало сложнее, но запретить гражданам переводить преступникам свои собственные сбережения и диктовать коды из смс-ок банковские служащие не могут, и злоумышленники этим пользуются.





Фото freepick.com