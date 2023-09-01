Улыбку, студент, в пути не забудь!

Большие перемены начались 1 сентября – дружная студенческая семья педколледжа стала еще больше. В новом учебном году Гатчинский педколледж расширил свои границы. У него появилось три структурных подразделения в городах Всеволожского района - Всеволожске, Кудрово, Мурино. Их открытие позволяет студентам учиться рядом с домом, что очень удобно.

На линейке первокурсников было так много, что они с трудом помещались в просторном спортивном зале педколледжа, где проходила линейка. Четыре группы будущих преподавателей начальных классов и их классные руководители Людмила Сергеевны Экштейн, Виктория Николаевна Петрунина, Ирина Валерьевна Богданова и Екатерина Евгеньевна Лямина. Три группы специалистов в области дошкольного образования и их преподаватели Наталья Викторовна Швидкая, Ольга Геннадьевна Соболева и Ирина Валерьевна Богданова. Две группы по специальности «Компьютерные системы и комплексы» и их классные руководители Злата Андреевна Сорокина, Екатерина Евгеньевна Лямина. Одна группа будущих преподавателей физической культуры и их классный руководитель Дмитрий Алексеевич Давыдов. В Гатчине 10 групп первокурсников, а еще одна группа отметила День знаний по месту жительства в Кудрово, где открылась новая школа.

Очень важное и долгожданное событие произошло накануне нового учебного года: 29 августа подписан акт о введении в эксплуатацию нового современного общежития. Его ждали очень долго, строители старались, чтобы первокурсники начали учебный год, отметив новоселье. И, наконец, студенты заселились и даже успели протестировать кухню.

На линейке звучали слова благодарности от студенческого и педагогического коллектива областному правительству, комитету общего и профессионального образования, комитету строительства и, конечно, строительной компании.

Линейка началась с церемонии поднятия флага РФ и дружного исполнения гимна.

Первой с Днем знаний всех поздравила директор педколледжа Марина Юнусовна Воронцова.

- Каждый учебный год не похож на предыдущий. И этот год для нас тоже особенный. Я уверена, он будет годом перемен и новых возможностей. Действительно, большие перемены происходят в жизни нашего колледжа и нашего коллектива. Сегодня первокурсники начнут знакомиться с историей нашей образовательной организации и убедятся, что колледж шагает в ногу со временем, мы развиваемся, двигаемся вперед. И сегодня, уважаемые первокурсники, мы с удовольствием принимаем вас в дружную семью Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. Желаю вам успехов на протяжении всех четырех лет обучения. Это очень важно, что именно в Год педагога и наставника вы выбрали педагогическое направление обучения и наш педагогический колледж. Это будет увлекательное путешествие в мир знаний, а двери в выбранную профессию вам откроют наши преподаватели, которые станут для вас и старшими товарищами, и наставниками. Поздравлю всех с началом еще одного учебного года! Вперед, навстречу большим переменам! – напутствовала М.Ю. Воронцова.

Обращаясь к коллегам, она пожелала им новых успехов в педагогической деятельности.

- Пусть каждый рабочий день приносит удовлетворение. Пусть студенты радуют своими знаниями, стремлением знакомиться с профессией – это самая большая награда для преподавателей, - сказала Марина Юнусовна.

География колледжа охватывает не только территорию Ленинградской области, а с каждым годом становится все больше. Сюда поступают ребята со всей России.

От Совета депутатов города Гатчины с поздравлениями и добрыми пожеланиями выступила депутат, главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Ивановна Суралёва. Обращаясь к студентам, она отметила:

- Сегодня вам по-доброму можно позавидовать. Вы выдержали серьезный конкурсный отбор и поступили в одно из лучших педагогических учебных заведений России. Вы выбрали профессию, которая всегда востребована. И у этой профессии есть очень ценное качество: если вы ее полюбите, она взамен одарит вас любовью ваших учеников – искренней и бескорыстной.

Напутственные слова первокурсникам прозвучали и от будущих выпускников. Конечно же, с юмором и креативом. После чего взволнованные глаза первокурсников потеплели, и они дружно аплодировали творческим находкам.

Педколледж всегда славился своими талантами. Звонкие молодежные патриотические песни прозвучали в исполнении Анастасии Тюшкиной и Алены Фоминой.

Право дать первый звонок в новом учебном году было предоставлено выпускникам колледжа - Валентине Зайцевой, Максиму Румянцеву, Алене Арсеньевой и Тимофею Болтунову.

Татьяна Можаева

Фото автора и педколледжа