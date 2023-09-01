В Гатчине готовят ИТ-специалистов

По информации комитета образования Ленинградской области, 295 человек приняты на ИТ-специальности в организации среднего профессионального образования, 115 – в вузы региона.

Получить среднее или высшее профессиональное образование в сфере ИТ можно в 10 образовательных организациях Ленинградской области.

Так, например, освоить сетевое и системное администрирование можно в Кировском, Волховском, Тосненском и Подпорожском техникумах, а также Приозерском колледже. Изучить прикладную информатику – в Гатчинском колледже и Кировском техникуме, информационные системы и комплексы – во Всеволожском техникуме, информационные системы и программирование – в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий. Операторов информационных систем и ресурсов готовят в Киришском техникуме, специалистов по мехатронике и мобильной робототехнике – в Кировском техникуме.

Стать бакалавром или магистром по направлению «Прикладная информатика» помогут в Ленинградском государственном университете им. Пушкина, бакалавром по направлению «Бизнес-информатика» – в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий.