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Где 5 сентября отключат электроэнергию в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.09.2023 с 09:00 до 17:00

(установка приборов учета, отключение на 2 часа в течение дня, от каждой ТП)

Вырицкое поселение:

д. Новинка

 

05.09.23 с 09.00 до 16.20

Таицкое поселние:

п. Тайцы

ул. Юбилейная д. 1-13;

ул. Южная д. 1-34;

ул. Цветочная д. 1-36;

ул. Карьерная д. 1-44;

ул. Крайняя д. 1-33;

ул. Средняя д. 1-24

 

05.09.23 с 08.00 до 17.00

Сиверское поселение:

ул. Заводская, д. 1, 9, 10А

 

05.09.2023 с 09:00 до 21:00

Елизаветинское поселение:

д. Эду

д. Ижора.

д. Новая,

д. Шпаньково (частично)

Елизаветино Николаевка,

ж/п Дружба,

Вероланцы (мясная компания)

 

05.09.2023 с 10:00 до 17:00

Пудомягское поселение:

д. Покровская часть.

СНТ-Славяночка-2, СНТ-Славяночка-3,

Массив Дачный-2,

КП Графская Славянка,

КП Павловские Дачи,

КП Павловский Посад,

СНТ Звездочка, СНТ- Павловское-2,

 

05.09.2023 10:00-13:00 и 16.00–18.00

в период переключений на 30 минут

Пудомягское поселение:

д. Покровская часть.

 

05.09.2023 10:00-13:00 и 16.00–18.00

в период переключений на 30 минут

г. Коммунар

ул. Антропшинская, Гамболовский проезд, Владимирская, ул. Покровская, Парковая

 

05.09.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Скворицы        

 

05.09.2023 с 09:00 до 21:00

Кобринское поселение:

Кобрино, Мельница,

Покровка, Прибытково,

Сад-во "Мельничный ручей,

СНТ "Красная дача", СНТ «Бригантина»            

 