Где 5 сентября отключат электроэнергию в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
05.09.2023 с 09:00 до 17:00
(установка приборов учета, отключение на 2 часа в течение дня, от каждой ТП)
Вырицкое поселение:
д. Новинка
05.09.23 с 09.00 до 16.20
Таицкое поселние:
п. Тайцы
ул. Юбилейная д. 1-13;
ул. Южная д. 1-34;
ул. Цветочная д. 1-36;
ул. Карьерная д. 1-44;
ул. Крайняя д. 1-33;
ул. Средняя д. 1-24
05.09.23 с 08.00 до 17.00
Сиверское поселение:
ул. Заводская, д. 1, 9, 10А
05.09.2023 с 09:00 до 21:00
Елизаветинское поселение:
д. Эду
д. Ижора.
д. Новая,
д. Шпаньково (частично)
Елизаветино Николаевка,
ж/п Дружба,
Вероланцы (мясная компания)
05.09.2023 с 10:00 до 17:00
Пудомягское поселение:
д. Покровская часть.
СНТ-Славяночка-2, СНТ-Славяночка-3,
Массив Дачный-2,
КП Графская Славянка,
КП Павловские Дачи,
КП Павловский Посад,
СНТ Звездочка, СНТ- Павловское-2,
05.09.2023 10:00-13:00 и 16.00–18.00
в период переключений на 30 минут
Пудомягское поселение:
д. Покровская часть.
05.09.2023 10:00-13:00 и 16.00–18.00
в период переключений на 30 минут
г. Коммунар
ул. Антропшинская, Гамболовский проезд, Владимирская, ул. Покровская, Парковая
05.09.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Скворицы
05.09.2023 с 09:00 до 21:00
Кобринское поселение:
Кобрино, Мельница,
Покровка, Прибытково,
Сад-во "Мельничный ручей,
СНТ "Красная дача", СНТ «Бригантина»