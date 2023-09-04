Как на Госуслугах записать к врачам Гатчинской КМБ?
На портале Госуслуг можно самостоятельно записаться к врачам Гатчинской клинической межрайонной больницы. К врачам каких специальностей и когда?
Талоны на портале Госуслуг открываются ежедневно с понедельника по пятницу в 8.00.
Запись производится к врачам следующих специальностей:
1. Врач-педиатр участковый
2. Врач-терапевт участковый
3. Врач общей практики (семейный врач)
4. Врач – оториноларинголог
5. Врач-офтальмолог
6. Врач акушер-гинеколог
7. Врач-стоматолог-терапевт
8. Врач-хирург
9. Врач-фтизиатр
10. Врач-стоматолог детский
11. Врач- хирург детский
12. Врач-стоматолог
13. Врач-психиатр-нарколог
Если талоны к одному из специалистов закончились, то он пропадает из списка выбора специальностей.
Если не остается свободных талонов к врачам целого подразделения (поликлиники, ВОПа или ФАПа), то оно также исчезает из списка для выбора медицинской организации.
Как только талоны к врачам открываются снова, специальности и подразделения отображаются в соответствующих списках и становятся доступны для выбора.