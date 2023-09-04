Как на Госуслугах записать к врачам Гатчинской КМБ?

Талоны на портале Госуслуг открываются ежедневно с понедельника по пятницу в 8.00.

Запись производится к врачам следующих специальностей:

1. Врач-педиатр участковый

2. Врач-терапевт участковый

3. Врач общей практики (семейный врач)

4. Врач – оториноларинголог

5. Врач-офтальмолог

6. Врач акушер-гинеколог

7. Врач-стоматолог-терапевт

8. Врач-хирург

9. Врач-фтизиатр

10. Врач-стоматолог детский

11. Врач- хирург детский

12. Врач-стоматолог

13. Врач-психиатр-нарколог

Если талоны к одному из специалистов закончились, то он пропадает из списка выбора специальностей.

Если не остается свободных талонов к врачам целого подразделения (поликлиники, ВОПа или ФАПа), то оно также исчезает из списка для выбора медицинской организации.

Как только талоны к врачам открываются снова, специальности и подразделения отображаются в соответствующих списках и становятся доступны для выбора.